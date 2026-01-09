犯太歲、祈福皆宜點光明燈　8種效用及主神一次看

▲可以根據自己的願望點不同的光明燈。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

新年新希望，想在新的一年達成新的願望嗎？我們可以到寺廟點光明燈，藉由神佛保佑眾善信大德前途光明、消災解厄、元辰光彩、身體健康、諸事順利等，並祈求長年順泰，事事如意。點光明燈適用於任何年歲身份之一般民眾，流年犯太歲者除了安太歲燈之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

我們可以根據自己的願望點不同的光明燈，藉由不同神佛的保佑，讓自己願望成真!點各種光明燈的效用如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

★光明燈

又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意。

◎神明：各寺廟主神。

★太歲燈

沖犯太歲者泛指神界值日值星的神明（當班神明）欲執行與冤親債主的債務，有冤債要處理之當事者運勢一定會下降或運勢變低，故俗話說「太歲當頭座，無喜必有禍。」、「太歲出現來，無病也破財。」如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官訟是非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響，嚴重者有意外，小心有血光之災等情況出現。所以需點太歲燈，並多行善積德，可消災賜福、逢凶化吉。2026年犯太歲的生肖為馬值太歲、刑太歲，鼠沖太歲，兔破太歲，牛害太歲，需安太歲燈。

◎神明：太歲星君、斗姥元君又稱斗母、斗姆。

★財神燈

又稱「財利燈」、「旺財燈」，祈求財神爺來點亮財富之路，祈求事業經營順利、財運亨通、財源廣進，財富圓滿豐收、財運煥然一新、財星高照、財喜盈門、萬事迪吉、貴人扶助、來年富利，適合各行各業祈求錢財源源不絕者。

◎神明：財神。

★文昌燈

又稱「狀元燈」、「功名燈」，可增加智慧、保佑考運，亦稱「功名燈」，文昌帝君是掌管功名、文運、學業、考試之神，主宰士子的功名利祿。點文昌燈可幫助增進智慧、工作仕途升遷、智慧處事！祈求讓小孩聽話乖巧、學業進步、金榜題名；大人事業前途順利、步步高昇，老人心神安定、廣增福慧。適用對象為學生、公教人員、業務、受薪之上班族。

◎神明：文昌帝君。

★姻緣燈

姻緣燈照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用於未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。

◎神明：月老星君。

★藥師燈

藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」又稱「天醫燈」，祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人點藥師燈祈求護佑。

◎神明： 藥師佛、華陀、保生大帝、神農大帝。

★祈子燈

「燈」與「丁」閩南話諧音，祈求新人婚後納吉添丁、人丁興旺，從懷孕的護產、安產，到新生兒出生的各個階段能平安順利，甚至久婚不孕者能喜獲麒麟子，德門生輝。

◎神明：送子觀音、註生娘娘。

★寵物光明燈

藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。

◎神明：虎爺、天狗將軍、義犬公。

延伸閱讀

▸ 孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

▸ 逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

▸ 原始連結