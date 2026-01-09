　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

犯太歲、祈福皆宜點光明燈　8種效用及主神一次看

（圖／楊登嵙提供）

▲可以根據自己的願望點不同的光明燈。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

新年新希望，想在新的一年達成新的願望嗎？我們可以到寺廟點光明燈，藉由神佛保佑眾善信大德前途光明、消災解厄、元辰光彩、身體健康、諸事順利等，並祈求長年順泰，事事如意。點光明燈適用於任何年歲身份之一般民眾，流年犯太歲者除了安太歲燈之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

我們可以根據自己的願望點不同的光明燈，藉由不同神佛的保佑，讓自己願望成真!點各種光明燈的效用如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

★光明燈

又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意。

◎神明：各寺廟主神。 

★太歲燈

沖犯太歲者泛指神界值日值星的神明（當班神明）欲執行與冤親債主的債務，有冤債要處理之當事者運勢一定會下降或運勢變低，故俗話說「太歲當頭座，無喜必有禍。」、「太歲出現來，無病也破財。」如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官訟是非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響，嚴重者有意外，小心有血光之災等情況出現。所以需點太歲燈，並多行善積德，可消災賜福、逢凶化吉。2026年犯太歲的生肖為馬值太歲、刑太歲，鼠沖太歲，兔破太歲，牛害太歲，需安太歲燈。

◎神明：太歲星君、斗姥元君又稱斗母、斗姆。 

★財神燈

又稱「財利燈」、「旺財燈」，祈求財神爺來點亮財富之路，祈求事業經營順利、財運亨通、財源廣進，財富圓滿豐收、財運煥然一新、財星高照、財喜盈門、萬事迪吉、貴人扶助、來年富利，適合各行各業祈求錢財源源不絕者。

◎神明：財神。

★文昌燈

又稱「狀元燈」、「功名燈」，可增加智慧、保佑考運，亦稱「功名燈」，文昌帝君是掌管功名、文運、學業、考試之神，主宰士子的功名利祿。點文昌燈可幫助增進智慧、工作仕途升遷、智慧處事！祈求讓小孩聽話乖巧、學業進步、金榜題名；大人事業前途順利、步步高昇，老人心神安定、廣增福慧。適用對象為學生、公教人員、業務、受薪之上班族。

◎神明：文昌帝君。

★姻緣燈

姻緣燈照亮化解命中夫星、妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理。適用於未婚單身男女，助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。

◎神明：月老星君。

★藥師燈

藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」又稱「天醫燈」，祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人點藥師燈祈求護佑。

◎神明： 藥師佛、華陀、保生大帝、神農大帝。

★祈子燈

「燈」與「丁」閩南話諧音，祈求新人婚後納吉添丁、人丁興旺，從懷孕的護產、安產，到新生兒出生的各個階段能平安順利，甚至久婚不孕者能喜獲麒麟子，德門生輝。

◎神明：送子觀音、註生娘娘。

★寵物光明燈

藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物元辰光彩、消災解厄、健康平安。

◎神明：虎爺、天狗將軍、義犬公。

延伸閱讀
孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」　醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態
逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼　網笑：葉黃素考慮一下
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

金唱片倒數！4天團在捷運站內限定廣播　小編曝臺北城市應援全攻略

找不到拾荒嬤「清潔員判刑3個月」　AV系百萬YTR：測智商最佳題庫

政大系籃正妹「轉型拍大尺」用手遮而已！他驚：不只拍泳裝、內衣

全台急凍「拿出暖暖包、電暖器」　內行曝3細節：避免燙傷也省電

看周杰倫演唱會收公文「被誤當黃牛」　文化局：可佐證釐清

犯太歲、祈福皆宜點光明燈　8種效用及主神一次看

脫口秀演員嘲笑李多慧口音　畫面曝光引議員、網紅眾怒

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

一住進加護病房　家屬就送禮！ICU醫「1原因」婉拒：2情況不收禮

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

金唱片倒數！4天團在捷運站內限定廣播　小編曝臺北城市應援全攻略

找不到拾荒嬤「清潔員判刑3個月」　AV系百萬YTR：測智商最佳題庫

政大系籃正妹「轉型拍大尺」用手遮而已！他驚：不只拍泳裝、內衣

全台急凍「拿出暖暖包、電暖器」　內行曝3細節：避免燙傷也省電

看周杰倫演唱會收公文「被誤當黃牛」　文化局：可佐證釐清

犯太歲、祈福皆宜點光明燈　8種效用及主神一次看

脫口秀演員嘲笑李多慧口音　畫面曝光引議員、網紅眾怒

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

一住進加護病房　家屬就送禮！ICU醫「1原因」婉拒：2情況不收禮

快訊／高雄88橋下4車連環撞「輪軸噴飛」橫躺路中　險原地登出

美國飲食指南大改版　建議每餐優先蛋白質、減加工食品

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

昔花800萬買透天厝！「親友狂喊買貴了」他超不安　10年後結果逆轉

復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

生活熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

輻射冷卻才要發威！　最冷時刻出爐

更多熱門

相關新聞

脫口秀演員嘲笑李多慧口音引眾怒

脫口秀演員嘲笑李多慧口音引眾怒

脫口秀演員林妍霏在好友天殘離世時，曾經發文痛批女方前男友賀瓏是渣男，掀起不少討論。而日前她在脫口秀的發言掀起爭議，其中以嘲笑方式直指韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，在社群引發大票網友批評，甚至吸引桃園市議員、許多網紅不滿，直呼：「不要假脫口秀之名行霸凌之實！」

51歲楊采妮狀態超驚人

51歲楊采妮狀態超驚人

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

關鍵字：

周刊王光明燈命理

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面