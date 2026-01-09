　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找不到拾荒嬤「清潔員判刑3個月」　AV系百萬YTR：測智商最佳題庫

▲▼ 電鍋黃健桐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲清潔員不上訴，一審判刑確定。（圖／記者黃宥寧攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市黃姓清潔隊員把回收價值僅32元的大同電鍋送給拾荒老婦，遭依《貪污治罪條例》起訴。如今檢方與黃男皆不上訴，全案判決確定，黃男被判有期徒刑3月、緩刑2年。此案引發各界質疑「拾荒老婦」是否真實存在，而AV系YouTuber中指通嘆道「這案子根本是測智商跟閱讀能力的最佳題庫！」

中指通在Threads發表看法，認為電鍋案最後判決，黃男被判有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年的消息，「真的是測智商跟閱讀能力的最佳題庫，比任何考卷都準。」

網質疑：拾荒阿嬤可能不存在？

底下網友紛紛熱議，「從頭到尾阿婆都沒出來，哪裡買新電鍋也沒有購買紀錄，從頭到尾都很玄」、「真的，根本智力測驗最佳考題」、「就算要情理法，也要看那個情是不是真的」、「幽靈拾荒婦人案」、「電鍋送給不存在的拾荒婦，肯定是很有愛心」。

檢方、清潔員不上訴！一審判刑確定

士林法院判決指出，黃男自1990年起擔任北市政府環境保護局清潔隊員，負責垃圾清運與資源回收工作，依法屬具有職務權限的公務員，且依相關規定，不得擅自占有或處分回收物品。黃男卻於2024年7月26日晚間，在北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，將隨車收運的大同電鍋1個取走，載回住處，隔日再轉贈給住處附近從事資源回收的婦人，涉犯侵占職務上持有非公用私有財物罪。

法官審理指出，該電鍋經鑑價後殘值僅32元，黃男並未轉售牟利，而是在確認仍可使用後轉送他人；此外，黃男於偵查中即坦承犯行，並主動將電鍋繳回所屬單位，後續更在廉政機關尚未掌握其犯行前，主動向廉政署北部地區調查組自首，符合多項減刑要件。

合議庭認為，黃男行為已損及公務員廉潔形象，原應嚴肅以對，但考量其侵占財物價值極低、犯後態度良好、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，且對所屬機關財政影響有限，屬情節輕微；若逕以貪污罪最低本刑處罰，顯有過重之虞，因此依《貪污治罪條例》及刑法相關規定，多次減刑後，判處有期徒刑3月，宣告緩刑2年，並依法褫奪公權1年。

至於是否續爭二審，檢方於收受判決書後，於法定上訴期間內完成內部研議，決定不上訴；被告方面亦未行使上訴權。依刑事訴訟程序，檢方與被告若在期限內均未上訴，案件即不會進入二審，一審判決將生效並確定。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

