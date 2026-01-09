看周杰倫演唱會收公文「被誤當黃牛」　文化局：可佐證釐清

▲網友買票看周杰倫演唱會，卻被誤當黃牛。（示意圖／杰威爾音樂提供）

一名網友表示，2024年買票看周杰倫演唱會，最近卻收到台北市文化局來函，指出有涉及黃牛風險，他懷疑自己被盜個資，公文仍要求他舉證，讓他傻眼。對此，台北市文化局表示，該案件仍在調查階段，若當事人未從事黃牛行為，可依公文說明，提出書面陳述並檢附佐證資料，以釐清事實。

一名網友近日在 Threads 發文指出，自己於2024年購票前往台北大巨蛋觀看周杰倫演唱會，日前卻突然收到文化局公文，指其涉嫌於2024年12月5日，將門票以1萬元價格出售。該名網友直呼「真是見鬼了」，表示這張票等了20年才買到，根本不可能轉售，也質疑是否有其他人遭遇相同情況。

貼文曝光後，引發多名網友回應，有人表示同樣收到文化局公文，並已致電確認並非詐騙。有網友分享處理經驗指出，只要影印票根、依公文內容如實填寫書面回覆，在期限內寄出，若一個月內未再接獲補件通知，案件通常即告一段落，也有人同步向警方備案，附上報案三聯單佐證。

另有網友指出，自己與男友一同觀看演唱會，卻收到公文指稱其門票原價5880元，涉嫌以12880元價格出售。該名網友表示，致電文化局後被告知僅能以紙本方式郵寄說明，否則案件將持續往下查證，後續甚至需向相關調查單位說明，讓他感到相當困擾。

還有網友分析，過去曾發生歌迷搶到票後，將票券資訊公開張貼於網路，遭詐騙集團截圖冒用進行詐騙，最終因無法追查實際詐騙者，反而導致原持票人被檢舉為黃牛的案例。

在各方網友協助下，原發文者後續更新表示，致電文化部詢問後得知，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」相關檢舉案件數量龐大，確實有不少民眾受害。對方也表示，若未販售門票，可提出自用證明佐證。他慶幸仍保留票根與觀演照片，已依規定提出說明，但也坦言不清楚後續調查將持續多久。

台北市文化局對此說明，由於該演唱會涉及黃牛檢舉案件數量眾多，文化局受理後，須逐案進行查證，包括向售票平台、民政局、電信公司等相關單位，調查票券購買人與相關人員資料，以釐清事實。

文化局也提醒，民眾若懷疑個資遭冒用或非法使用，可向警察機關報案，以維護自身權益。