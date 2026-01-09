　
生活

看周杰倫演唱會收公文「被誤當黃牛」　文化局：可佐證釐清

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲網友買票看周杰倫演唱會，卻被誤當黃牛。（示意圖／杰威爾音樂提供）

記者林育綾／綜合報導

一名網友表示，2024年買票看周杰倫演唱會，最近卻收到台北市文化局來函，指出有涉及黃牛風險，他懷疑自己被盜個資，公文仍要求他舉證，讓他傻眼。對此，台北市文化局表示，該案件仍在調查階段，若當事人未從事黃牛行為，可依公文說明，提出書面陳述並檢附佐證資料，以釐清事實。

一名網友近日在 Threads 發文指出，自己於2024年購票前往台北大巨蛋觀看周杰倫演唱會，日前卻突然收到文化局公文，指其涉嫌於2024年12月5日，將門票以1萬元價格出售。該名網友直呼「真是見鬼了」，表示這張票等了20年才買到，根本不可能轉售，也質疑是否有其他人遭遇相同情況。

貼文曝光後，引發多名網友回應，有人表示同樣收到文化局公文，並已致電確認並非詐騙。有網友分享處理經驗指出，只要影印票根、依公文內容如實填寫書面回覆，在期限內寄出，若一個月內未再接獲補件通知，案件通常即告一段落，也有人同步向警方備案，附上報案三聯單佐證。

另有網友指出，自己與男友一同觀看演唱會，卻收到公文指稱其門票原價5880元，涉嫌以12880元價格出售。該名網友表示，致電文化局後被告知僅能以紙本方式郵寄說明，否則案件將持續往下查證，後續甚至需向相關調查單位說明，讓他感到相當困擾。

還有網友分析，過去曾發生歌迷搶到票後，將票券資訊公開張貼於網路，遭詐騙集團截圖冒用進行詐騙，最終因無法追查實際詐騙者，反而導致原持票人被檢舉為黃牛的案例。

在各方網友協助下，原發文者後續更新表示，致電文化部詢問後得知，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」相關檢舉案件數量龐大，確實有不少民眾受害。對方也表示，若未販售門票，可提出自用證明佐證。他慶幸仍保留票根與觀演照片，已依規定提出說明，但也坦言不清楚後續調查將持續多久。

台北市文化局對此說明，由於該演唱會涉及黃牛檢舉案件數量眾多，文化局受理後，須逐案進行查證，包括向售票平台、民政局、電信公司等相關單位，調查票券購買人與相關人員資料，以釐清事實。

文化局也提醒，民眾若懷疑個資遭冒用或非法使用，可向警察機關報案，以維護自身權益。

01/07 全台詐欺最新數據

竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

金唱片倒數！4天團在捷運站內限定廣播　小編曝臺北城市應援全攻略

找不到拾荒嬤「清潔員判刑3個月」　AV系百萬YTR：測智商最佳題庫

政大系籃正妹「轉型拍大尺」用手遮而已！他驚：不只拍泳裝、內衣

全台急凍「拿出暖暖包、電暖器」　內行曝3細節：避免燙傷也省電

看周杰倫演唱會收公文「被誤當黃牛」　文化局：可佐證釐清

犯太歲、祈福皆宜點光明燈　8種效用及主神一次看

脫口秀演員嘲笑李多慧口音　畫面曝光引議員、網紅眾怒

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

一住進加護病房　家屬就送禮！ICU醫「1原因」婉拒：2情況不收禮

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

輻射冷卻才要發威！　最冷時刻出爐

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

