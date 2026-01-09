川普逮捕馬杜洛又緊盯格陵蘭！加拿大專家警告：下一個可能是我們

▲美國總統川普曾討論加拿大主權歸屬。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近期派遣特戰部隊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，且再度展現針對格陵蘭的擴張慾望，一連串舉動引發全球關注，這也讓加拿大專家警告，若不提高警覺，加拿大可能成為美國下一個擴張領土的潛在戰略目標，甚至威脅國家主權。

前加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）近日接受多家媒體訪問指出，加拿大人如果認為美國不會將自己列為侵略目標，那就大錯特錯，「川普根本不把加拿大主權當一回事」，他提到川普上任後多次言論稱加拿大應成為「美國第51州」。

李博認為這絕非隨口說說，「他覺得他治理加拿大會比我們更出色，我們必須認清這個事實：川普這個人會有所行動，而他的這種『認真』既不光彩，也不合法。」

李博從2020年8月至2025年11月擔任加拿大駐聯合國大使。他警告，川普的言論方式前所未有，若命運之手指向丹麥或其他國家，也完全可能指向加拿大。

對此，加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大皇家大學學者高登（Adam Gordon）表示，川普政府越來越多的政策證據顯示，他可能對加拿大採取軍事或經濟脅迫手段。高登指出，川普以委內瑞拉是美國毒品走私源頭為由推翻馬杜洛政權，與對加拿大出口商品徵收關稅的理由如出一轍。

同時，出生於格陵蘭、現居加拿大北極地區伊夸努市（Iqaluit）的原住民律師彼得（Aaju Peter）表示，起初她未將川普想吞併格陵蘭的言論放在心上，但如今卻已然改觀。她強調，「絕不能支持川普企圖吞併格陵蘭，因為一旦他成功，下一個目標就是加拿大，我們絕不能讓這種事發生。」

也有部分外交觀察家持相對緩和態度，認為加拿大需要警惕，但不必斷定自己已被列為軍事目標。華府智庫「戰略暨國際研究中心」美洲計畫副主任埃爾南德斯 羅伊（Christopher Hernandez-Roy）指出，川普重視格陵蘭主要是為了防止中國與俄羅斯在北極圈擴張，若加拿大能有效巡邏北極地區，美國便沒有必要對加拿大採取進一步行動。

此外，《經濟學人》報導，加拿大史無前例地積極號召民眾參軍保衛國家，無論16歲或65歲，只要國家遭受軍事襲擊或重大災害都願意出手援助。前加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）也表示，國防部早已針對川普曾揚言透過「經濟力量」併入加拿大的可能，展開各項評估，包括成立自願性平民國防力量，以支持加拿大軍隊行動。