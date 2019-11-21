美妝店買棉棉！店員「沒會員不能結帳」超厭世　下秒扯爆...網驚：絕對客訴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨天到公司附近美妝店，幫同事買衛生棉，結果遇到超雷店員，不僅鍥而不捨地要她辦會員，還聲稱「沒會員就沒辦法結帳」，甚至在她放棄爭論，打算到對面店家買時，竟怒摔本子咆哮，超扯行徑讓廣大網友看完都傻眼了。

女網友在爆怨公社娓娓道來，昨天中午去買飯時，她順便到附近美妝店，幫同事買棉棉，由於對方有事先指定品牌，所以當她發現架上沒貨時，立刻向店員求助。

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當時，漂亮又親切的A店員看了一下，甜笑說「欸？真的沒有了耶，妳要幾包我去後面拿給妳。」然而，B店員不知是沒睡好還是遭逢挫折，除了散發滿滿厭世感外，還非常咄咄逼人。

▲網友都覺得誇張。（圖／翻攝自爆怨公社）

B店員在知道她沒有會員後，連聲說服她，「要不要辦」、「會員有好康欸」、「沒有會員沒辦法結帳」、「還是你有朋友有會員」；而遲遲沒鬆口的女網友，看著對方絲毫沒有讓步的打算，只好表示「是嗎？那我去對面康是美買。」

沒想到，一席話彷彿誤觸地雷，B店員瞬間暴怒，歇斯底里的大吼，「奧客嗎...東西自己放回去！」這時，原先親切的A店員手刀衝來，笑著緩頰「沒會員一樣可以買呀！我來幫你結帳唷～。」

對此，原po不禁搖頭，「老娘買過那麼多家XXX，從來沒有任何一家跟我說沒會員不能結帳，明明就可以結帳，堅持什麼？」而網友們看完也覺得很扯，紛紛回應「她大概腦袋長蜘蛛網了」、「客訴+1，然後她是更年期嗎」、「好想知道A的顏質，已在幻想」、「B可能有病」。

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