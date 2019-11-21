文靜妹剛轉正！半夜突爆氣「為何讓我清冷氣」　對話撿到槍...店長：有點害怕

▲店長直言，每個正職都清過冷氣濾網。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名文具店店長昨天上班期間，看到剛轉正的員工妹閒閒沒事，便交代她清理冷氣濾網，怎料半夜突然收到對方訊息，質問「為什麼讓我一個人清？」而且語氣嗆辣狂妄，甚至要她發誓「並非針對她」。

店長在爆怨公社還原始末，「人家這個月才從工讀轉正職，昨日上班時間我看她沒事，就叫她去清理冷氣濾網，只要用掃把或刷子把灰塵掃掉就好，我也大致口頭告知怎麼做，然後她就去處理了。」

請繼續往下閱讀...

▲店員妹認為自己被針對了。（圖／翻攝自爆怨公社）

意外的是，員工妹因為清濾網一事，半夜突然爆氣傳訊息，「叫我掃冷氣就是有問題，你剛進來一個禮拜，就有人叫妳清冷氣濾網嗎」、「隨便叫我做不是工作內的事情，這次應該妳先清，下個月再叫我清」、「妳以為我是妳可以隨便使喚的嗎」。

看到下屬咄咄逼人，店長解釋，並非針對她一人，而是所有的正職人員都有做過，包括清理風扇、冷氣濾網，甚至刷員工廁所的馬桶，都在工作範圍之內，況且她在交代工作時，態度也蠻好，根本沒有使喚的意味。

不過講到後來她也怒了，忍不住反問，「清個濾網就要妳的命了？」聞言，員工妹彷彿撿到槍，馬上爆氣反擊，「妳清才會要了妳的命吧，所以才要我清，我清1百個都可以，是因為妳針對我，妳那麼喜歡清用妳的命去清阿！最好把妳的嘴放乾淨一點，妳算哪根蔥阿」、「妳不硬凹會要了妳的命嗎？妳敢用妳媽發誓，我就相信不是針對我」。

▲真的是豁出去的口吻，到底有多氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

正面迎擊猛烈砲火，店長不禁傻眼，「這位員工平常安安靜靜，找話題跟她聊天，大多回答都不超過3個字，所以她在LINE上這樣激動，讓我覺得有點害怕。」

而廣大網友看完忍不住搖頭，紛紛回應「她可能在清理的過程中被什麼東西附身了」、「員工跟老闆的角色是不是相反了」、「灰塵有毒，讓她癮發作了」、「不是公主的都特別有病」、「要不要幫她擺個神明桌，公主病癌末，沒救了」、「刷新我的三觀」、「冷氣濾網到底是有多髒啦？讓她這樣7pupu」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示