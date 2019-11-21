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氣炸鍋「正夯夢幻甜品」菜單曝光　0難度...人妻愛慘：比戚風好做250倍

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氣炸鍋「超夯夢幻甜品」菜單曝光　0難度...人妻愛慘：比戚風好做250倍▲。（圖／詹小怡授權引用）

▲看起來太好吃了。（圖／詹小怡授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前嘗試用氣炸鍋，做今年度最夯的甜點「巴斯克乳酪蛋糕」，除了美味、食材好取得外，連做法都淺顯易懂，成功度極高，熱心的她大方分享菜單及步驟，讓人妻們躍躍欲試，馬上想來大顯身手一番。

「我的老天鵝啊~這比戚風好做250倍！」網友詹小怡日前心血來潮，用氣炸鍋做巴斯克乳酪蛋糕。首先，她準備好一個250g乳酪、60g白砂糖、1個蛋黃和2個全蛋、160cc鮮奶油、10g低筋麵粉，及少許檸檬汁，「依照順序放入，放一樣喇一樣，最後全部喇喇a，不用打發蛋白，如果怕有顆粒可以過篩喔！」

請繼續往下閱讀...

▲氣炸鍋。（圖／詹小怡授權引用）

▲用氣炸鍋做甜點。（圖／詹小怡授權引用）

詹小怡向《ETtoday新聞雲》記者提到，「先將氣炸鍋設定200度，讓它空鍋預熱5分鐘；另一邊烘培紙放好後，麵糊倒進鍋子（內鍋）裡，等氣炸鍋時間到了，再打開把麵糊那一鍋放進去，調180度、25分，最後氣炸完放裡面悶10-20分。」

▲看起來太好吃了。（圖／詹小怡授權引用）

▲重點是，難度不高，步驟也相當簡單。（圖／詹小怡授權引用）

她還提醒道，「低筋麵粉如果加多一些，吃起來就紮實一點，喜歡吃軟一點的，就放少一些，然後烤好要放冷藏8小時，再脫模。另外，全聯都買得到這些材料喔！」

詹小怡在臉書社團「氣炸鍋好好玩-食譜分享」po文後，引起熱烈回響，女網友們全都超心動，「做法超簡單，而且比輕乳酪好吃，一點都不費力」、「要流口水了」、「這比戚風好做250倍，很好妳燒到我了，一定要來烤看看才行」、「好想吃啊！明天來備料試試」、「最近大家都在夯這個」。

►生火了！連我媽都用到發光


▼跟著步驟來做巴斯克乳酪蛋糕。（圖／翻攝自「氣炸鍋好好玩-食譜分享」）

▲氣炸鍋。（圖／翻攝自「氣炸鍋好好玩-食譜分享」）

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