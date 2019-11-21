妹「2000元骷顱頭安全帽」被偷：存很久耶！　高雄哥超暖舉動網推爆

▲您的安全帽有被偷過嗎？（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名網友聽到妹妹說買了2年的安全帽被偷走，立刻做了超暖舉動，讓其他人直呼「我缺哥哥」、「你真的很疼愛妹妹。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原和妹妹的對話：

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原PO：啊就安全帽而已。

妹妹：2000多塊耶，當初存很久捏。

原PO：走啦，我買給妳，附近的店家買一買就好，我等一下要上課。

妹妹：我想我買我當初的款式，我想去當初那家店買。

原PO：O！！很遠耶，等等看沒有，禮拜五再去妳當初買的那間店啦，妳就先戴這頂又紅又醜的安全帽。

妹妹：好啦⋯⋯你最醜啦。

原PO：你才醜！！！你全家都........

妹妹：說呀（笑）。

原PO：O，你全家都很好看啦，妳最醜。

▼原PO妹妹的安全帽被偷。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

原PO表示，結果還是蹺了一節課到妹妹原本買的店家，「當初她買的安全帽已經停產了，只好再挑一頂喜歡的。願偷拿安全帽的人，以後安全帽也被偷。」

根據原PO貼出和妹妹的對話影片，只見她說「這個世界沒有愛…我真的很喜歡那頂骷顱頭，你知道嗎？」她也貼出買給妹妹的安全帽照片，回應網友的問題說一頂2500元。

對此，許多網友留言，「你對妹妹真好，羨慕！我也想要一個哥哥」、「我媽怎麼沒有生一個哥哥給我啊」、「為什麼這麼好的哥哥總是在別人家裡。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！