「鬼遮耳」看醫生一周沒好　他換家10分鐘重生原因曝：5公里外都聽清楚

▲原PO說，看完第二間診所的醫生，耳朵如獲重生。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享上周覺得耳朵有點悶悶的，聽不太清楚，跑去看一間耳鼻喉科，醫生說有點輕微感冒導致耳朵發炎，沒想到換了一間診所才得知「鬼遮耳」的真正原因，「害我還吃了一個禮拜的抗生素。」也有人分享自己的類似經驗，「一直跟旁邊的人講『說話小聲點』。」

當事人20日在「爆怨公社」臉書社團說，第一間診所醫師開一個療程抗生素給他，大概就吃完一周的藥後，覺得症狀還是存在，耳朵不舒服被鬼遮耳的感覺，後來想說這樣不行，換一間診所看看。

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原PO表示，結果第二間醫生說「你好像耳屎有點多，我幫你清一下」，然後就拿潤滑油擠到耳朵裡面，過了5分鐘再用儀器吸了一下，「塔瑪的，耳朵如獲重生... 遠在5公里外，我都聽得一清二楚，害我還吃了一個禮拜的抗生素。」

▼您會定期清耳朵嗎？（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

對此，有網友留言「不是啊..你沒定時掏嗎」；原PO回，「有的，因為它結塊又硬。」另一人說，「第一個醫生怎麼沒有先看一下你耳朵」；原PO回「他覺得只是感冒併發引起。下次我會提醒他，如果還有下次的話。」也有人表示，「耳屎太多會發炎沒錯啊」；原PO回，「謝謝提醒，我會定期注意的。」

一名網友說，「讓我想起小時候去家庭理髮院，看到老闆娘從老伯伯的耳裡掏出小指粗的管狀耳屎。」原PO回，「我的是球狀，開得很燦爛，跟繡球花一樣。」

有人看完表示，「我也想這樣被清耳朵，一直覺得挖不乾淨。」原PO回，「可以的，時代進步、科技發達，全程只需幾十分鐘，人生豁然開朗。」

其他人也分享自己的經驗，「我也被清過耳朵，清完很爽，也一直跟旁邊的人講～說話小聲點」、「我以前也以為我耳朵壞了，殊不知看耳鼻喉才挖出一堆發黑巨無霸耳屎，清完走出去，發現世界吵得我耳朵好痛。」

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