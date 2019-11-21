廚房冒煙…她急奔開烤箱！「肥壁虎燒成炭」8隻全遭殃　慘照曝光網笑噴

▲原PO烤壁虎餅乾，最後烤出案發現場。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我的嫌當（壁虎台語發音）啊！來不及逃生全變高賽啊！」一名女網友進了廚房，開火後就顧著喝茶吃餅乾，硬生生把嫩嫩的小肥壁虎燒成焦炭。彷彿案發現場的廚房，女網友忍不住拍下照片傳到臉書社團，網友紛紛笑噴，「可憐的壁虎被你烤到升天」、「生死一瞬間」、「虐待動物啦」、「壁虎變彈塗魚了。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，並在文中表示要抱怨自己「很放心的開爐、130度，跑上樓喝個茶吃個餅乾，忽然婆婆呼叫『廚房冒煙啦～』」。一聽到婆婆呼喚的原PO趕緊跑進廚房，但想「救壁虎」的時候已經來不及了，「我的嫌當啊！來不及逃生全變高賽啊……時間都還沒跑完捏！」

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▲原PO的壁虎餅乾看起來超擬真。（圖／翻攝自爆怨公社）

看看照片，只見她準備了一盤8隻的造型壁虎餅乾，還是麵團狀態的壁虎看起來跟真的沒什麼兩樣，不管是肥嫩的四肢和外型、光滑咕溜的花斑皮膚、芝麻大小般的眼睛都神還原，如果再拿去烤成棕色，就更像真正的壁虎了。

▲壁虎啊！怎麼都成炭了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

但沒想到下一張照片，直接是幾隻小胖壁虎的「遺照」，因為烤過頭，一隻一隻全變成黑炭，而且特意做出有爬行的感覺，此刻看上去簡直就像是「想逃跑卻逃不掉、最後活生生被烤焦」的樣子。

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「整條的是老菜脯嗎」、「直接火化了」、「竹炭口味誕生」、「壁虎乾，這是高級的中藥材啊」、「你欸嫌當啊，火來了沒跑」、「一秒被焦屍的概念」、「哇嗚！黑的很徹底」、「經過消防員鑑定，現場無起火點，可說是這是一樁密室殺虎」、「你忘了幫牠們塗防曬啦」、「這超過130度了吧！」

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