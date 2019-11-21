小孩撞傷一旁沒大人！服務台廣播3次　低頭男「眼神突飄移」她氣炸：太誇張

▲小女孩撞傷大哭，旁邊卻不見家長。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前碰巧看到一名受傷女孩獨自大哭，一旁卻沒有家長安撫，急忙把孩子帶去服務台尋人。沒想到服務台廣播了3次後，旁邊低頭滑手機的男子才突然抬頭，眼神似乎在搜尋什麼。真相一出，網友們全都一面倒罵該男「太誇張」、「很沒責任感」。

「如果妳女兒今天是爸爸帶出門，又交代不清臉為什麼受傷，請馬上給妳老公一巴掌。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中無奈發文，她表示19日時，她在宜蘭的蠟筆工廠看到一名年約2、3歲的小女孩自己爬上爬下在玩，下秒突然一個大哭，才發現小孩臉上已撞到腫起來。

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她表示，小朋友摀著臉哇哇大哭，一旁卻不見有家人上前查看安撫。她見女孩自顧自地晃一圈找爸媽卻未果，趕緊上前安慰，並且幫忙大喊「是誰家的小孩啊？」當下卻沒有半個人回應她。

原PO隨後就把孩子帶到服務台廣播，當時並非假日，人潮沒有很多，但很多用餐的遊客聽到廣播後，都回頭關心了幾眼，無奈卻沒有家長有動靜。

▲服務台人員用麥克風廣播，卻仍沒有家長要來認小孩。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

廣播到第3次、服務人員也準備要帶妹妹再繞一圈時，一名男子突然放下手機抬頭，眼神飄移似乎是在找什麼。原PO立刻上前詢問對方「是不是在找小孩」，男子才承認「對。」原PO這時氣炸譴責，「這位爸爸你太誇張了，你到現在才發現小孩不見，太誇張了！」

她表示，當下男子似乎有想解釋什麼，但她一點都不想聽，只強調「帶小小孩出門，請放下你那該死的手機。」

▲粗心爸一直低頭滑手機，完全沒注意到孩子的狀況。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們也都嘆氣表示，「很沒責任感欸！是有多投入在手機的世界啊？連孩子受傷大哭還有廣播都聽不到」、「親子館也是一堆放牛吃草的父母，小孩丟著自己瘋狂用手機」、「我一個人帶兒子出門，絕對不會讓他離開視線」、「又把路人甲當免錢保姆」、「要用手機別出門了」。

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