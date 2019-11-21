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國外待1年！頂大文組南部求職...「面試最高35k」臉綠了　老鳥揭悲慘關鍵

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▲（示意圖／翻攝自pixabay）

▲頂著高學歷應徵，薪資待遇卻不如預期。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友不僅擁有頂大文組學歷，1年的海外經驗，同時具備英、日語能力，沒想到閃亮光環到了南部傳產，瞬間黯淡失色。最近，他到幾間公司求職，最好待遇加上分紅不過35k，讓他錯愕不已；而過來人則心有戚戚焉，紛紛透露現實的一面。

有鑑於最近幾個面試經歷，震撼不已的網友在dcard發文，尋求南部求職環境及薪資待遇的相關資訊，他透露，自己是頂大文學院畢業，多益900、日文N3，還有海外1年的經驗，學歷背景擺出來的確漂亮，但到南部傳產公司應徵，竟然也沒多吃香。

請繼續往下閱讀...

目前，網友聽到最好的是高雄一間傳產業務，朝八晚五、不太加班，試用期28K，等通過後底薪30K，外加每月5000元分紅獎金，至於年終不確定，而伙食補助已含在底薪內。

▲國外待1年！頂大文組南部求職...「面試最高35k」臉綠了　網揭悲慘關鍵。（圖／翻攝自dcard）

▲原po聽到試用期28K，臉都綠掉了。（圖／翻攝自dcard）

他直言，一開始面試覺得聊得不錯，但後來看到28k整個臉綠掉，「想請問這個薪資是不是差不多就是我能拿到的了？而且離家近，騎車10分鐘左右；另外，也想聽聽看大家最近的奮鬥史。」

po文一出，掀起熱烈討論，不少網友驚呆表示，「900、N3！都可以去國外找工作的等級了，30k真的有點少，可以把未來調薪的狀況考慮進去」、「多益900還有海外經驗，你拿28K太不值得」、「別去，這些條件拿28k-30k也太扯了」。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲許多過來人直言，文組在南部真的不吃香，再加上是傳產，更不用期待有多優渥的薪資了。（圖／視覺中國CFP）

同時，釣出許多過人來留言分享，「法律系，無牌29k，台南」、「私立商科學士今年畢業，多益800、日文2級，中南部事務所28000，扣完勞健保有的沒的25000左右」、「傳產 南部 38k，日工時 1-2小時，其餘時間開車亂晃，油錢實報實銷每月 6-7K，無業績壓力之業務，年終2-10個月，真的很爽，但我明年要離職去中鋼了」、「台南小規模傳產設計，職稱機械工程師，底薪32K，其他津貼加起來大概34K，年中有分紅，年終最少1個月」。

令人感慨的是，許多南部朋友早見怪不怪，直言文組在南部不吃香，「南部不是大部分都23k嗎？連續3份工作都是最低薪資的路過」、「南部文科，薪水真的不高」、「這個實力在台北4萬起薪吧，但南部傳產，5萬是極限了」。

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