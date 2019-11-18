快40歲「沒去過墾丁阿里山日月潭」...友一聽超吃驚　網吵翻：滿可悲的

▲日月潭景色幽靜美麗。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前與朋友聊天，過程中他好奇詢問，墾丁是否值得一遊，後來還坦言，也沒去過阿里山。一席話讓對方相當吃驚，許多鄉民則不敢相信，但也釣出同類留言，表示這些知名景點都沒去過。

網友在PTT提到，「前幾天跟一個朋友聊天，閒聊之中問了朋友，墾丁值不值得去走走玩玩，朋友當下覺得很奇怪，我怎麼會問這種問題，而我說沒去過墾丁，接著還向朋友自爆，連阿里山跟日月潭等台灣知名景點也沒去過。」

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當下，朋友很吃驚，「然有人快40歲了，還沒去過這些地方。」而這個反應讓她忍不住好奇，是否有同類存在，也還沒朝聖墾丁、阿里山跟日月潭。

▲阿里山櫻花。（圖／漫步在雲端的阿里山粉絲專頁授權提供）

對此，不少鄉民覺得，身為台灣人都沒去過有點扯，「阿里山是世界三大登山鐵道，日出也一絕，自己國家就這麼小、這麼近，知名景點都沒去過...個人是覺得不太應該」、「台灣的台東、花蓮，景色是世界級的，不去可惜」、「生為台灣人沒去過阿里山滿可悲的」、「台灣又沒多大，有機會還是出門去走走看看吧」。

但也有一派人持不同看法，紛紛回應「國內旅遊那麼貴誰想在台灣玩」、「為什麼一定要去那裡？台灣景點不就人擠人」；還有同類附和道，「阿里山、日月潭、東部整個都沒去過」、「沒去過+1」、「33歲沒去過阿里山」。

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