蔡英文10萬人造勢後...草地0垃圾　網讚支持者：真正愛高雄的表現

▲蔡英文造勢後草地0垃圾。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文高雄競選總部16日下午登場，蔡英文和「準副手」賴清德合體，還有行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，以及總統府祕書長陳菊等大咖，吸引超過10萬支持者站出來力挺，空拍畫面曝光超震撼。10萬高雄人站出來挺小英，活動結束後，支持者自發性撿垃圾、收椅子，傍晚時間草地已經是0垃圾狀態，讓不少網友大讚，這才是真正愛高雄的表現。

蔡英文高雄競總16日下午召開成立造勢大會，包含前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、張俊雄、立委管碧玲、邱議瑩、林岱樺、趙天麟、邱志偉、許智傑、賴瑞隆、劉世芳、鍾孔炤、勞動部長許銘春及地方黨公職等現身力挺。

▲蔡英文造勢隔日場地復原狀態。（圖／讀者提供）

國民黨總統參選人韓國瑜在去年九合一大選時高票擊敗陳其邁，不過，才剛當選市長沒多久，隨即宣布「被動」參選總統，另外更爆出睡到中午才上班，以及太平島挖石油、阿諾來高雄、高雄賽車場等政見跳票，卻又怒嗆「沒有白紙黑字」等爭議，讓韓國瑜聲望驟降，同時也惹怒不少高雄市民。

陳其邁這次回到故鄉替小英站台，他致詞時朗讀去年競選感言。他說要跟高雄市民道歉，因為民進黨不夠努力沒有勝選。他痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。

陳其邁感性致詞惹哭現場支持者，不少支持者眼光泛紅、頻頻拭淚。陳其邁感性告白支持者，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事情就是我的事情，就是其邁的事情。」

除了有陳其邁的感性談話惹哭支持者，支持者自發性的收垃圾舉動也獲得網友讚賞。造勢晚會結束後，支持者紛紛收拾手邊垃圾，還有人幫忙把椅子一排排收起，才剛傍晚，造勢現場已經收拾得差不多了，草地上0垃圾也沒有被破壞。

事實上，蔡英文對手韓國瑜也曾在今年9月時在新北市幸福水漾公園舉辦萬人造勢，不過，隔天卻發現草皮嚴重受損，韓國瑜辦公室當時表示，會依相關申請規定辦理賠償。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」PO出蔡英文造勢場地結束後迅速復原的照片。網友紛紛留言表示，「這才是真正愛高雄的表現！」「散場確實是這樣 大家分工合作 水準阿」、「這就是品德教育的差別！」「優秀的高雄市民，讚啦！」「這是真的喔，我經過時，真的很乾淨，這就愛台粉的水準！」

▲韓國瑜9月在大都會公園草皮造勢前後對比圖，草地受損狀況嚴重。（合成圖／記者姜國輝、林振民攝）

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