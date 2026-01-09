金唱片倒數！4天團在捷運站內限定廣播　小編曝臺北城市應援全攻略

▲臺北推出一系列的城市應援。（圖／臺北市政府提供，下同）



生活中心／綜合報導

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）本週六（1月10日）將在臺北大巨蛋盛大舉行！有網友在Threads上分享自己發現捷運站內播放了ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，釣出臺北市觀傳局小編留言「是我們的城市應援！歡迎大家來臺北打卡！」

韓國金唱片頒獎典禮是韓國音樂界歷史悠久、極具權威及代表性的音樂頒獎典禮。自1986年起每年舉辦一次，旨在表揚過去一年在音樂銷售與影響力方面表現優異的藝人，共設有年度專輯大賞、歌曲大賞、本賞、新人獎與人氣獎等多個獎項，也有許多人氣藝人舞台表演，因此被譽為「韓國的葛萊美獎」。

隨著金唱片頒獎倒數，臺北推出一系列的城市應援，已經吸引不少網友、粉絲前往拍照打卡，日前觀傳局搶先預告臺北不能缺席Let’s go go go！有四組藝人準備限定驚喜要給粉絲，引起很多粉絲敲碗自己熱愛的團體。

▲吸引不少網友、粉絲前往拍照打卡。

原來四組藝人是超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN，他們特別親自為臺北錄製歡迎播音，在1月8日到10日在捷運國父紀念館站限定放送，他們還錄製了臺北專屬歡迎影片，在捷運國父紀念館站5號出口、捷運中山站藝文廊、台北車站 B3 兩處播放，上線後就已經吸引大批粉絲拍照、錄影、打卡。

除了這些城市應援外，在大巨蛋還有藝人應援柱、應援旗幟，外加大巨蛋周邊的金色燈海，臺北營造城市氛圍，歡迎這些國際級藝人到訪，更希望帶給粉絲好的演唱會體驗。