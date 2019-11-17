「蔡賴配」成軍！柯文哲：2020選戰進入垃圾時間、再忍50天

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選倒數54日，爭取連任的總統蔡英文17日宣布副手是前行政院長賴清德，最強組合「蔡賴配」正式成軍。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲17日在台中一中受訪指出，就選舉上就是走一個安全的路線，大概就是穩穩地贏，她的戰略就是這樣，2020年就總統選舉的部分進入垃圾時間。

對於預言蔡英文最後勝選，柯文哲解釋，當然芒果乾是很大的因素，不過大概選舉候選人還是佔50%，坦白講，不過現在講都沒用，如果是前新北市長朱立倫的話，現在大概還是5分對5分，現在就是打籃球的垃圾時間，比數差太多。

柯文哲認為，大選基本上比較像籃球比賽，不像棒球比賽，棒球比賽比數很接近，不小心就再見全壘打，但是這種民意的板塊要一夕之間差5、6%不太容易，大環境就這樣，「我看香港問題短期也不會解決啊！」

不過，柯文哲也說，選戰還是有中間選民，有時候票數移動2%，其實不是只有2%是差4%，所以中間選民移動一點就差很多了，他要大家再忍耐一下，「50多天很快就過去」。

另外，對於親民黨主席宋楚瑜征戰2020，柯文哲說，「老宋前幾天跟我見面，他對這場選舉，我相信他也知道不會去影響輸贏，整個選舉結果，但是他覺得說，他出來選，不讓這個選戰會太low class」。

柯文哲表示，該談的兩岸要談、國家政策要談，至少他有個話語權，還有一個實際的問題，他什麼都不做會親民黨會泡沫化，總是對他的子弟兵爭取一點比較好的未來，所以有很多理由他要出來選。

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