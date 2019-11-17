「館長」陳之漢轟國民黨不分區名單　用「老婆、隔壁老王」形容與對岸關係

▲「館長」陳之漢批評國民黨不分區立委名單。（圖／打馬悍將粉絲團）



記者陶本和／台北報導

在國民黨不分區名單曝光後，引起各界批評聲浪。對此，「館長」陳之漢則形容是「中國共產黨台灣不分區名單」，同時也用「老婆、隔壁老王」來形容國民黨與大陸之間的關係。

陳之漢表示，國民黨應該可以拿到12到15席不分區立委，但前8人都有問題，好比贊成一國兩制、贊成統一，全都排在不分區安全名單中，「講難聽點都是中共的人」。

陳之漢形容國民黨與對岸關係指出，「你老婆常跟隔壁老王手牽手、親親抱抱去買菜，被鄰居通報後質問她，老婆卻反問你：『我偷客兄了嗎？證據拿出來！沒看到怎麼可以指控我出軌呢？』」他說，「國民黨賣台還會讓你看到喔，推出幾個狗爛毛的」。

陳之漢接著說，「有天你出差，你老婆整天不見，有天你回家後發現她跟老王脫光光抱在床上，這下抓到了齁！結果老婆卻辯稱天氣熱脫光光會怎樣？」

陳之漢氣憤地脫，「然後老婆和老王互摸時，竟然又辯稱禮貌嘛！人跟人的交流嘛！難道要互不相來往？我們鄰居耶！我每天做家庭手工都是隔壁給我才可以做的，難道你要讓我們家經濟變差？」、「就像每天都說跟大陸斷了，就沒飯吃，你弱智嗎？就像你老婆跟隔壁老王，這些人光明正大、睜眼說瞎話。」

對於國民黨的不分區名單，在黨內也掀起反彈。台北市議員羅智強就表示，名單不好，但至少國民黨內還有反省的聲音，還願意去黨中央夜諫；他認為，民進黨的人對他們的爛名單卻一遍靜默，「請問，民進黨的反省之聲、民進黨的良心又在哪裡？國民黨的不分區名單，人人可罵，但最沒資格説三道四的，就是民進黨。」

其他人也看了這些...

►【最終名單】張顯耀慘被刷掉！ 國民黨不分區立委投票結果出爐

►勸退不分區 謝龍介親口宣佈 ：明年1/11後參選國民黨主席

►中央委員58人反對吳敦義列不分區 吳斯懷不同意票82張

►白白胖胖也是一種美