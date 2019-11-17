「賴清德只能扮演深宮怨婦」　國民黨批：蔡英文施政無力靠攏台獨

▲蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）



記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文17日在台北暨全國競選總部召開記者會，宣布副手是前行政院長賴清德，「蔡賴配」正式成軍。對此，國民黨批評，蔡英文毫無意外地選擇「務實的台獨工作者」賴清德擔任副手，「顯然蔡英文面對施政無力的現況時，只能向台獨勢力靠攏、妥協，爭取政治光譜的極端選票。」

國民黨17日表示，蔡英文毫無意外地選擇「務實的台獨工作者」賴清德擔任副手搭檔，顯然蔡英文面對施政無力的現況時，只能向台獨勢力靠攏、妥協，爭取政治光譜的極端選票。

國民黨指出，賴清德曾擔任蔡英文總統任內的行政院長，卻在黨內總統初選時出馬與蔡英文競爭，顯然賴清德並不認同蔡英文具備擔任國家領導者的能力，現卻願意屈就擔任副手，「是委於現實？還是昧於良心？由於蔡賴兩人曾有競爭關係，擔憂未來賴清德只能扮演深宮怨婦的角色。」

國民黨強調，期盼蔡英文能在剩下的任期中，多推動福國利民的政策，少點選舉思維的政策買票，也少點鬥爭算計，國家的競爭力禁不起蔡英文不斷地錯誤決策而一再耗損，期盼蔡英文以民為重，認真為台灣努力、打拚！

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