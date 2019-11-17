吳斯懷穩坐國民黨不分區立委第4名　宅神：有點骨氣的自己退掉吧

▲吳斯懷在16日出席國民黨中央委員會。（圖／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨16日中央委員會投票決定不分區立委名單後，最大爭議人物之一的國軍陸軍退將吳斯懷，獲得了84票同意票，82票不同意票，差距是名單中最「緊」的。對此，朱學恆當天在臉書發文，「有點骨氣的自己退掉吧」。

高雄出生的吳斯懷官拜國軍陸軍中將後退役，近年來在國內討論中時有熱議，包括先前被拍到赴對岸聽訓習近平，以及近日接受陸媒《鳳凰網》採訪時，教導解放軍如何應付美國軍力，還要解放軍先壯大好自己，不要在沒準備好時引起美、歐西方國家恐慌，「動作低調，但是必要。」

▲吳斯懷在國民黨不分區立委名單上排第4名，等於穩上國會。（圖／記者黃克翔攝）

吳斯懷此前名列國民黨不分區立委名單第4名，不僅被外界關注，更引起眾多藍營人士反彈，要他顧全大局，主動退出不分區名單；然而16日由國民黨210名中央委員投票決定後，吳斯懷仍以同意票大於不同意票2張的差距，繼續穩坐不分區立委名單第4名，顯然位居「必上」位置。

宅神朱學恆在臉書專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」分享名單，並表示要給國民黨建議，「就照得票數重排不就好了，票數不到三位數的應該像邱毅一樣，有點骨氣自己退掉吧，沒骨氣的諸如吳斯懷等。」

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