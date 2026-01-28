快訊／國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國共智庫交流將於2月2日至4日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率團參加。大陸國台辦今（28）日與國民黨方面同時宣布消息，並指出主題為「兩岸交流合作前瞻」，將針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題，深入交流研討。

大陸國台辦例行記者會今日上午10時舉行，同一時間，國民黨官方智庫「國家政策研究基金會」也在台北舉辦記者會，雙方分別宣布國共智庫交流論壇舉行的消息。

大陸國台辦發言人張晗主動宣布，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

她介紹，本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。

此外，近日國民黨主席鄭麗文表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係融冰，緩解當前的緊繃局勢。

張晗回應，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）主流民意，我們願在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，同包括國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她說，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平，為民眾謀福祉，為民族謀復興的具體體現，符合島內主流民意，符合兩岸民眾的期待。

「國共論壇」中斷逾9年，這次恢復交流的論壇由蕭旭岑帶隊，國家政策研究基金會副董事長李鴻源、主席辦公室特別顧問李德維同行，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域，包括觀光、醫療、能源、AI等產業。媒體報導，預計2月2日舉行晚宴，大陸國台辦主任宋濤將會出席。

▼國民黨副主席蕭旭岑下週率團訪問北京。（資料照／記者屠惠剛攝）