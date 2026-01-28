國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京登場，外界普遍認為將為年後的「鄭習會」鋪路。大陸國台辦今（28）日表示，願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨等保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，但並未直接回應論壇是否觸及「鄭習會」。

大陸國台辦發言人張晗今日於例行記者會上宣布，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

對於論壇是否會觸及「鄭習會」，以及陸方官員出席層級，張晗未正面回應，僅重申願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

《東森新媒體ETtoday》提問，這次論壇定位為「智庫交流」，降低政治敏感性，算是國共論壇的恢復嗎？這次「智庫交流」是單次舉行，還是未來會制度化定期舉辦？

張晗強調，國共兩黨智庫論壇是國共兩黨交流的重要組成部分，大陸將與中國國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，先前有媒體報導，只要國民黨在立法院阻擋軍購條例的審查，大陸和國民黨就能夠同時宣布舉行智庫交流。有台媒在現場就此進行提問。

張晗回應，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖倚外謀獨、倚武謀獨，不斷造謠污衊，阻撓破壞兩岸正常交往，煽動反中抗中、製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾謀取政治私利，其所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內（指台灣）主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動蕩不安兵凶戰危的險境。