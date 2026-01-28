　
1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

▲▼（圖／翻攝Wi-Ho特樂通臉書）

▲攜帶Wi-Fi上網分享器，是許多台灣人去日本旅遊的回憶。（圖／翻攝Wi-Ho特樂通臉書）

網搜小組／劉維榛報導

一句話瞬間暴露自己很久沒出國了！一名網友尷尬直呼，和朋友討論行程時脫口問「Wi-Fi機要借哪家？」結果同行友人全嚇到，才發現現在早已改用eSIM或漫遊。貼文引發大量共鳴，不少人坦言旅遊記憶停在疫情前，連Wi-Fi機倒閉都不知道，直呼這根本是「時代的眼淚」。

一名網友在Threads自嘲，因為太久沒出國，最近和朋友規劃行程時，自己順口問了一句「所以Wi-Fi機是有要借哪一家嗎？」沒想到話一出口，同行友人嚇到不行，原PO才意識到自己好像說了什麼「時代的話」，場面相當尷尬又好笑。

底下網友也秒懂笑回，「10年沒出國的我小聲問：所以...現在是只能買漫遊嗎」、「好久沒聽到Wi-Fi機這個詞」、「本來想說哪有那麼誇張，我前陣子還在用啊，結果突然意識到2018年已經是8年前了」、「前陣子有一間Wi-Fi機店還倒閉了」、「上上周來台灣出差的日本人說他們有自備Wi-Fi機，我還想了一下那是什麼」、「朋友2026年1月初去香港也說飯店還有Wi-Fi機可用，我一聽真的是明末清初古物了耶」、「我懂，去年出國時，再上一次是2016年，在機場驚呼連連，跟以前都不一樣，好像鄉巴佬，本來很多問題，後來直接不問了...太丟臉了」。

當年人手1台！「Wi-Ho特樂通」2025年底結束營業

事實上，Wi-Fi分享器曾是出國上網的首選方案，如今eSIM及漫遊服務因操作簡便、即開即用的優勢，導致分享器租用市場萎縮。當年曾經是人手一台的上網神器「Wi-Ho特樂通」，因配合日本總公司整體營運策略調整，確實在2025年12月31日正式結束營業。

旅日達人林氏璧感嘆，儘管SIM卡當道、eSIM興起，其實特樂通也有跟上腳步提供服務，聽聞生意也一直不錯，無奈這次因為日本總公司營運策略而關掉，讓他直言「真的覺得蠻可惜的」，只能盼著未來在日本旅遊時還可再相遇，成了時代的眼淚。

Wi-Fi機、Wi-Ho特樂通、結束營業、出遊日本、出國

