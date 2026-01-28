傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

▲台中王男下藥強姦傳播妹，害死一條人命，遭檢方起訴。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名王男二度性侵傳播妹，甚至對傳播妹以「滴管餵毒」，結果女子在摩鐵內暴斃身亡。本案原本要由國民法官審理，轉軌為通常程序審理。近日王男羈押期滿，法院考量王男對於是否造成女子死亡之因果關係有爭執，王有逃亡可能性，裁定續押禁見2月。

檢警查，去年2月4日，王男（43歲）知悉一名A女為傳播工作者，以12小時2萬元代價相約A女到北屯區一間摩鐵共飲玩樂，並在房內邀約施用毒咖啡包，趁女子意識不清之際強制性交。

3月5日晚間，王男再度以相同價格邀約A女赴約，又再度邀約女子使用毒咖啡包，2人一路「嗨」到6日凌晨4點多。王男見女子意識不清，持手機拍攝女子胸部跟下體影像。

王男為了確保女子持續意識不清，竟在6日凌晨5點多，以「滴管餵食」方式強逼女子施用毒咖啡包，再次強制性交。結果，女子在清晨疑似因服藥過量中毒，暴斃而亡。

▲有傳播圈內民眾爆料，王男就是下藥慣犯。（圖／民眾提供）



消息在圈內傳開，許多友人、同事替A女抱不平，20多人在網上揭露王男惡行，有許多人看見王男長相後，立刻聯想到曾經碰過王男，且王男手法一貫如此。

A女好友回想，A女在事發當天曾經傳訊息給同事求救，稱自己「身體不舒服，不曉得喝到什麼酒，頭感覺暈眩，整個身體也沒有力氣。」結果再致電，就都沒有回應，再聽到就是死亡消息，相當震驚。

A女死亡後，消息在圈內傳開，許多友人、同事替A女抱不平，20多人在網上揭露王男惡行，有許多人看見王男長相後，立刻聯想到曾經碰過王男，且王男手法一貫如此，受害者傳播小姐們指出，王男習慣相約在該間摩鐵飲酒，或是在酒店消費再帶小姐出場到該摩鐵。

「坐他的台就會神智不清！」有傳播小姐發現，只要坐過王男的台，就會出現神智不清情況，王男還會自稱自己是摩鐵老闆，或是利用話術誆騙，導致傳播小姐上當，結果遭偷偷下藥。

▲王男近日再遭延押2月 。（圖／記者許權毅攝）



中院認為，本案經法官訊問後，認定王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、轉讓偽藥罪等罪嫌。王男對於客觀事實不爭執，但對行為是否足以讓A女死亡之因果關係有所爭執，要待證人到庭詰問釐清。

法院認為，王男所犯是最輕本刑10年以上之重刑，常伴有高度逃亡可能，且有勾串證人之虞，有相當理由認為有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行審判，裁定自2月7日起延長羈押禁見2月。