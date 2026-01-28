　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

竹山鎮紫南宮福德正神發放之「發財金」 。（圖／楊登嵙提供）

▲竹山鎮紫南宮福德正神發放之「發財金」 。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

春節期間不少人都會到廟拜拜，祈求新的一年開運招財，有些廟還會提供「發財金」，其中以竹山鎮紫南宮福德正神借600元「發財金」最具知名。紫南宮主委莊秋安說:平時也可以到紫南宮向土地公借「發財金」，讓信眾求回家旺財保平安。

向神明「發財金」有以下細節要注意：

先「還金」再「求金」

若已經向某廟的神明借「發財金」，要先「還金」再「求金」，古人云：有借有還，再借不難。

求「發財金」

發財金的求法：

1、拿起擲杯在香爐順時針轉三圈，小聲唸出聲音，讓土地公能聽見您的聲音：

(1)一般上班族：弟子(或信女)、姓名、生日(國曆或農曆幾年幾月幾日生)、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子(或信女)工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

(2)業績性質或做生意：弟子(或信女)、姓名、生日(國曆或農曆幾年幾月幾日生)、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子(或信女)事業順利，財源廣進。若要更好的方法，許願願力更大，請XX神明保佑(多久時間)(業績可以達成多少)，若達成將以多少金額來「還金」，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

2、若第一次聖杯，就可以借六百元發財金。第二次聖杯，就可以借五百元發財金。第三次聖杯，就可以借四百元發財金。第四次聖杯，就可以借三百元發財金。第五次聖杯，就可以借二百元發財金。第六次聖杯，就可以借一百元發財金。

3、到廟裡服務中心「求金」窗口領取向神明擲爻所允杯的「發財金」紅包。4.將「發財金」紅包拿到神明主爐過火，以順時針繞三圈，啟動招財納福效果。

「發財金」擺放

將求來的「發財金」：

1.2026年「財帛星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「發財金」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2.擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

3.擺放在神龕上。

4.擺放在保險箱內。

5.放在錢包或包包內。任選一種或四種擺放，讓這些地方吸收「發財金」的財氣及好運。

小錢滾大錢

將「發財金」的財氣及好運存到自己的銀行戶頭，藉由我們努力工作，讓「發財金」小錢滾大錢。

「發財金」禁忌

1.「發財金」一定要存到自己的銀行戶頭，不可花掉，否則會將自己財氣及好運送掉，反而破財、漏財！

2.不可將「發財金」以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

3.不可將「發財金」擺放在汙穢不淨的地方，例如將「發財金」擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

2026年「發財金」這樣最招財　仍須注意3禁忌以免破財

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　嚇壞友人！大票人爆共鳴：太丟臉了

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

最暖國中弟現身！護身障者過馬路獲表揚　謙虛謝車主停下禮讓

故宮「翠玉白菜」平安歸國！捷克館長護送返台　將宣布回饋展

花蓮藍營議員告發「廢弛職務」釀光復死傷　陳駿季駁：搬弄是非

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑：人生重跑一遍

剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」

頂大替代役遭4車輾斃　律師：司機恐涉遺棄致死罪

身障男乞討「每日不到345元」　當局一查卻嚇歪

身障男乞討「每日不到345元」　當局一查卻嚇歪

