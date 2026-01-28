詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

▲桃園市邱姓婦人上週在龍潭區某郵局臨櫃欲提領102萬元，行員質疑遭詐騙聯繫龍潭警方到場協助。（圖／龍潭警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓婦人上週前往龍潭區某郵局臨櫃欲提領102萬元現金，郵局行員察覺婦人帳戶於短時間內連續提領鉅款，懷疑遭詐騙，立即詢問並通報警方到場協助。員警詢問其提款用意，邱婦回覆用於娶媳婦，員警追問相關細節時卻支吾其詞，邱婦坦承透過網路欲投資長照群組，聲稱可於短期獲得高額報酬才想提款投資，員警以真實案例提醒為網路詐騙，邱婦才恍然大悟，將機車座墊內另筆140萬鉅款共計242萬元一併回存郵局，感謝警方及時協助守住畢生積蓄。

龍潭警分局聖亭派出所巡佐傅錫城、警員劉憬霖及王瑋綸，日前執行巡邏勤務時接獲郵局通報，聲稱65歲邱姓婦人提領102萬元現金疑似遭詐騙，3名員警立即趕赴現場處理。

邱婦向員警表示，提領款項要用於娶媳婦，員警追問迎娶相關細節時，邱婦卻支吾其詞且說法反覆，明顯依循詐騙集團常見之「教戰守則」回覆行員或員警詢問，警方與郵局行員聯手勸說。員警以實際詐騙案例分析，邱婦坦言日前在網路上加入一個投資群組，對方自稱是某長照機構熱門投資標的，標榜投資後可於短期內獲取高額報酬，因常在群組中見其他投資人分享獲利成果，禁不住誘惑，才決定將積蓄分兩次提領進行投資。

▲龍潭警方以實際案例說明，邱婦才恍然大悟。（圖／龍潭警方提供）

邱婦還說，稍早已先至另家郵局提領140萬元，暫時藏放於機車座墊下，準備連同本次提領的102萬元，共計242萬元全數交付對方，希望利用積蓄投資賺錢，員警強調，此為網路詐騙伎倆，群組內都是詐騙集團成員組合，目的就是詐騙不知情投資人。

員警隨即協助邱婦將242萬元存款全數回存郵局個人帳戶，邱婦得知自己險成詐騙集團眼中肥羊後，感謝警方及時到場攔阻，保住自己畢生積蓄，幸好員警不厭其煩提醒，否則今年過年不知如何度過。

龍潭警分局長施宇峰呼籲，詐騙手法不斷翻新，尤其標榜「高獲利、零風險」投資型詐騙，最容易讓投資者墜入陷阱，民眾切勿將大筆資金交由不明人士操作，如有任何疑慮，可撥打「165」反詐騙專線，或向警方諮詢查證。