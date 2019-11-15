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韓國瑜挺港人全面民主普選　蔡英文：他終於講出台灣政治人物應該講的話

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▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中行動情勢高漲，對於國民黨總統參選人韓國瑜表示「解決香港情勢，我挺港人全面民主普選」，總統蔡英文15日表示，韓國瑜終於講出一個台灣代表性的政治人物應該要講的話。

蔡英文15日受訪時表示，韓國瑜終於講出一個台灣代表性的政治人物應該要講的話，支持香港的民主運動其實是台灣的共識，應該讓香港的民主可以進入到一個正常的軌道上面去運轉，民主跟自由的保障，香港也應該要有，「這是兩千三百萬人的共識，任何政治人物都不能違反兩千三百萬人的意志。」

蔡英文提到，不論是北京政府或是香港政府，她都要代表台灣人表達，台灣人民非常在意我們的民主跟自由，會用最大的決心，用盡所有力量保衛我們的民主跟自由，同時也支持香港人追求民主跟自由。

蔡英文強調，香港的情勢會發展到今天，是因為中國大陸曾經對香港民主進程做過承諾，這個承諾沒有實現，處理香港問題最好的方法就是實踐當時的承諾，讓香港可以進入民主的軌道上面。

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