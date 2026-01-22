法仙人掌桿菌奶粉銷台　衛福部啟動下架措施、公布退貨專線

▲法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司（Lactalis）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團21日發布緊急聲明表示，旗下營養部門生產的多款嬰兒奶粉，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，目前已針對全球18個國家包括台灣展開預防性回收。對此，衛福部長石崇良今（22日）受訪時表示，昨天晚上接到該廠牌國外總部通知，有兩批貨號受到仙人掌桿菌汙染，一個已經上市、一個還沒進來，啟動下架措施，隨後公布專線，已經購買的可以退貨。

根據食藥署公告，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品(新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方)，原因係終產品疑無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，基於對消費者健康安全之高度重視，決定主動通報並預防性自主下架。該批號數量共2萬9928罐。

石崇良表示，昨天晚上接到該廠牌國外總部通知，有兩批貨號受到仙人掌桿菌汙染，台灣這兩個批號沒辦法排除，所以主動通知下架回收，經衛福部徹查，有一個批號已經上市、另外一個沒有進來，針對其中一個啟動下架措施，隨後公布專線，已經購買的可以退貨，待會會發新聞稿。

新安琪兒在官網公告，在台販售之新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用。該公司致力提供給消費者高品質的產品，自願將特定批號的產品，進行自願預防性回收，已購買此批號產品的消費者請停止使用， 帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜。