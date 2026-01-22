　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白擬抽出38項新計劃先放行　行政院：行政院想執行每一筆預算

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（22日）將針對38項新興計畫共718億先行動支一事，進行朝野協商。由於國民黨團力拼本會期闖關，若真的過了，行政院是否會執行？還是申請釋憲？行政院發言人李慧芝說，，每一筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每一筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢；李強調，行政院想要執行每一筆預算。

115年度總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，今進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也將在今下午前往立法院出席會議，表達行政院立場。

李慧芝強調，每一筆預算都很重要，現在再也黨團提出的只有2.4%，只占整本總預算的一點點，整本總預算這麼多，3兆350億都攸關國人福祉，現在立法院先行動之新興計畫，這也不是三讀案，預算還是要經過完整審查程序，才不會造成公務員為難。

李慧芝指出，如果今天立法院先行同意動支，但沒有經過完整審議，未來還是有刪除的可能，還是希望每一筆預算都要實質審查，這樣才可以實質動用、讓國家有實質建設跟發展。

李慧芝強調，每一筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每一筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢。

李慧芝說，今天立法院提出要先行動支718億，但第一，他只是決議案，不是經過正式三讀的表決，代表就算這718億先通過了，部會用起來也會非常為難，因為公務員不知道用得範圍跟可以用的金額。

其次，李慧芝重申，剩下的2.9兆也很重要，包括花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化，這些東西都沒有被提出來，但都是地方建設很重要的一部分，都在總預算裡面，但都沒有被立院提出要先行動支，「不是只有這718億很重要，每一筆錢都應該被好好審查」。

李慧芝說，也因此，卓榮泰院長才會希望能盡快把總預付委，就能快速到立法院，跟委員們就每一筆預算展開說明跟辯論。李強調，行政院想要執行每一筆預算。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

糞坑都不給還要擦屁股！　「大便之亂」引不動產聯盟火力全開
佛心房東！免費供早餐、飲料
優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是
金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

