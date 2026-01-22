快訊／用死阻止她迫害！台中五口命案首開庭　李惠雯穿囚服現身

▲五口命案主嫌李惠雯今日下午出庭。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市去年7月發生王家五口命案，幕後是遭以團購包裝詐騙的女子李惠雯給詐欺，總計刷了53次卡、639萬黃金，李惠雯威脅恐嚇，導致王家選擇走上絕路，以死反抗李惠雯。今日台中地院首度開庭，李身著囚服模樣也曝光。

▲台中五口命案今日首度開庭，圖為本案關係圖。（圖／記者許權毅製）



檢方追查，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母，先是以投資團購事業，可以每月穩定獲利10％為由吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金，王家人信以為真，到銀樓購入黃金後，再交給李女，李女拿到現金後，轉作他用，拿去擺平其他債務或是家用。

▲王家五口當時擠在小房間內集體離世。（圖／記者許權毅攝）



李女起初當然會協助王家人繳納卡費，並且如實給付約定好之佣金。仔細查看，王家幾乎從去年6月開始，每月都會數次刷卡購買黃金，李女將人帶至各銀樓，最少消費1萬多，最大筆有王母一次就刷了41萬元的黃金，總計53筆、639萬元，王父與王家小弟，參與情況最少，各只有一筆。

然而，李女四處誆騙，把黃金賣掉後變現，等於手上有源源不絕的資金流，再加上其他10多名受害者也有資金進入，整天「挖東牆補西牆」，李女甚至也會把黃金拿去當鋪質押，再借更多錢。

▲李惠雯恐嚇單純王家五口，害王家決定以死阻止更多人受害。（圖／ETtoday資料照）



李女正是因為自身有大量債務，想出此舉套現，四處還債，不斷尋找目標，王家人就成為李女眼中肥羊。雖實際放入口袋金額不多，但李女也自知，此方法會有露餡一天，直到王家人起疑，就開始恐嚇，要求王家人繳納530萬以上「違約金」，逼得王家喘不過氣。

檢方起訴指出，李女惡性重大，其不僅詐得鉅額資金，更以恐嚇、施壓等方式逼迫被害人，致豐原王家五口喪命，造成渠等家屬之重大傷痛，嚴重震撼社會，然被告李於偵查中仍矢口否認犯行試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。檢察官認為，量刑不僅關乎個案之公平，亦為司法公信與社會價值之體現，刑罰應彰顯法治威信，警惕世俗，匡正人心。

檢方說，綜合被告李女之手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重與對社會之危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義與人民信賴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

