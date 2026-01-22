　
總預算至今一字未審　國防、民生部會重要施政受影響一次看

▲115年度總預算卡關受影響部會預算一覽表 。（AI協作圖／記者杜冠霖製作，經編輯審核）

▲115年度總預算卡關受影響部會預算一覽表 。（AI協作圖／記者杜冠霖製作，經編輯審核）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，藍白兩黨僅挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等先行審查，第一波共38項、金額約718億，並於今（22日）進行朝野協商。行政院、各部會代表也到立院說明，行政院副秘書長阮昭雄會前受訪坦言，五個月了總預算還沒審，有點離譜，今天立院提出清單都編列在總預算當中，只要盡速付委後通過，都可以執行。國防部副部長徐斯儉說明，希望國防預算趕快付委，願意在大院監督下審慎編列。

行政院副秘書長阮昭雄表示，希望能盡速將中央政府總預算付委，早一天動支，福國利民政策就可以繼續執行，包含在野黨提到的TPASS，只要總預算通過就可以迎刃而解。去年8月29日就將預算案送到立法院審議，現在1月了，時隔近五個月，總預算還沒有付委，有點離譜啦！這是國人不願看到的。

阮昭雄強調，每一筆預算都是整體性、一貫性，要如何審理，已經有累積下來的慣例跟制度，更溫情喊話，總預算不通過的話，有些地區建設無法進行，包含都是國民黨籍立委的桃園，桃園鐵路地下化將無法進行，花蓮縣、台東縣的鐵路雙軌也無法進行，這都是所有縣市民不願樂見。

阮昭雄指出，謝龍介要挑戰台南市長，但鐵路地下化也無法啟動，真的要拜託朝野立委盡速讓總預算付委，才是正辦，朝野都關心的老農年金、國民年金調高，也無法追加預算，這都是福國利民政策，每一項都不能落後。今天立院提出清單都在編列總預算當中，只要盡速付委後通過，都可以執行。

至於媒體詢問，若相關預算通過是否執行？阮昭雄回應，一貫立場堅定，就是總預算案盡速通過，只要總預算付委且通過，今天所提的各個內容及項目也可以執行。

國防部副部長徐斯儉說明，國防預算編列5614億，排除人員維持費後，不能支用的額度是780億，現在國民黨、民眾黨提的案，只有一項，就是生育補助，只有4千萬、佔0.05%，受影響的99.95預算沒辦法動支，會影響國防部戰備、甚至所有戰鬥人員安全，包含海馬士、魚叉飛彈的增購、幻象戰機等零附件、標槍飛彈、刺針飛彈。

徐斯儉指出，更重要的是戰鬥人員個裝，包含頭盔、防彈板、背心等等，我們子弟去當兵需要的安全防護，各位國人，這裡面哪一項不重要、哪一項可以等？希望國防預算趕快付委，願意在大院監督下審慎編列。

教育部次長張廖萬堅表示，教育部這次新興計畫提列四項共3742億，同意部分只有22億，教育預算很多都有關聯，希望整體審預算，對教育政策推動會比較有利，例如雙語政策預算有66億還不能動支，勢必對大專高中以下雙語政策推動有很多影響，相關預算關乎全民，希望好好審議，可以凍、可以刪，但都不審的話，對教育政策推動會產生很大問題。

衛福部長石崇良表示，今年度衛福部有15項新型計劃、總金額84億，包含疫苗產業韌性、衛福部相關科技資安提升，機敏資料、防疫資料都要提升，還有擴充疫苗採購、住院的整合照護計畫，協助家屬媒介照服員、減輕經濟負擔，增加保護性社工等，衛福部所有預算都攸關民生，希望國會盡快排審。

經濟部次長何晉滄表示，經濟部屬於新興計畫、延續性計畫總共378億，包含治水預算、補助地方政府、AI十大建設的機器人計畫、大林浦遷村作業、藥品供應韌性、無人機、電動車檢驗及研發等，希望能盡速交付委員會審查，通過後奮力推動各項政務。

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，藍白兩黨挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算先行審查，第一波共38項、金額約718億，而國防部相關預算僅放行生育補助部分，對此，國防部副部長徐斯儉今（22日）赴立院說明，並表示，新興預算部分99.95%無法動支，除海馬士、魚叉飛彈增購外，甚至包含戰鬥人員個裝頭盔、防彈板、背心更新等，哪一項不重要、哪一項可以等？希望國防預算趕快付委，願意在大院監督下審慎編列。

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

