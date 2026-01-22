　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

▲海軍參謀長邱俊榮。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲海軍參謀長邱俊榮。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16V戰機失蹤，空軍督導長江義誠今（22日）表示，該機黑盒子位在深度2500公尺處，空軍已尋求國外打撈公司支援，只要天候符合標準就會打撈。另外，對於潛艦國造原型艦「海鯤號」進度，海軍參謀長邱俊榮說，海鯤號昨天出塢，現在在台船碼頭，要開始實施相關潛航測試前的前置作業整備，達到安全條件後會召開評估會議，決定後續潛航準備。

國防部22日上午召開記者會。針對失蹤F-16V戰機黑盒子打撈進度，江義誠表示，之前已完成黑盒子精準定位，掌握黑盒子位置跟深度，因為深度受限國內打撈能力限制，所以尋求國外打撈公司支援，相關船隻跟機具已經完成整備，但因為這周天候跟海象不符作業標準，所以近期只要天候一符合標準就會打撈，任何最新消息跟進度除通知家屬外，也會以新聞稿說明。至於深度，李慶然補充，大約2500公尺。

另外，由於海鯤號昨駛出台船大塢，傳有望1月下旬做潛航測試，邱俊榮說，海鯤號昨天出塢，現在在台船碼頭，要開始實施相關潛航測試前的前置作業整備，目前海軍跟台船、國外技協持續做必要驗測，逐步完成相關前置作業後，達到安全條件後會召開評估會議，決定後續潛航準備。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝：骨頭都刺痛

寒流來襲，天氣冷到只剩10度上下，但訓練沒有因此喊停。軍事粉專「鋼鐵軍事小組」發文表示，只要是跟水、跟海有關的部隊，不管天氣多冷、海水多寒，「該下水還是要下水」。至於冬天下水是什麼感覺？「問了一位重量級海龍冬蛙學長，問他冬天下水是什麼感覺，他說很難形容，就是骨頭都會刺痛的感覺。」

