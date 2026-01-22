大螢幕秀「總預算沒審147天」　行政院：在國會辯論不用捨近求遠

▲行政院會記者會秀總預算沒審時間。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算持續在立法院卡關，行政長卓榮泰昨直球表態要與國會就總預算進行辯論，民眾黨、國民黨皆喊出電視辯論方式。對此，行政院今（22日）在院會後記者會時，於大螢幕秀出「總預算沒審147天」，且時間持續在累加。發言人李慧芝強調，在立法院辯論預算不會只有3場，每位委員都可以跟行政團隊辯論，「只要明天立法院將總預算付委，最快下周在國會就可以就總預算展開辯論」。

李慧芝說，今天是立法院不審總預算的第147天，也要強調，國會就是最大的政策辯論平台，也實在不能理解為什麼在野黨不願意按照往年一樣在立法院辯論預算。

李慧芝指出，事實上，在立法院辯論預算也不會只有3場，也不會只有黨團幹部可以上場，每一位委員都可以就每一筆預算跟行政團隊展開辯論，且完全不用捨近求遠，只要明天立法院將總預算付委，最快下週在國會就可以就總預算展開辯論。

至於外界質疑行政院態度急轉彎？李慧芝強調，院長說得很清楚，對總預算進行辯論，就是要再國會殿堂中跟每一位委員就他們關心或質疑的每一筆預算，展開辯論。大家都知道，再國會裡面只要付委審查，院長就會去報告，這就是最佳、最直接，且還有直播的公開平台，也是最適合最大的政策辯論平台。