政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關衝擊AI、醫療與交通　醫界坦言：缺乏完整預算醫院不敢簽約

▲民進黨團「施捨兩趴凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團「施捨兩趴 凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團今（22日）召開記者會，痛批藍白將國家預算當自助餐，只挑喜歡的審查，卻讓高達98%預算陷入停擺，包括氣象防災、AI算力建置、國際演唱會推動，以及桃園、台南等多地鐵路地下化工程經費無著落。中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國也坦言，缺乏完整預算支持，醫院不敢簽約、地方不敢推動計畫，呼籲立法院勿將醫療預算視為政治角力籌碼。

受害最深的將是偏鄉高齡長者與弱勢族群

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴和中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳今（22日）召開「施捨兩趴 凍結98 人民不同意 」記者會，批評在野黨僅同意先行釋出約718億元預算，僅佔總預算規模約2%，其餘高達98%的預算，包括醫療防疫、交通建設、科技發展及國防外交等經費仍遭到阻擋。

陳相國指出，醫師每日面對的是防疫整備、急重症搶救及高齡慢性病服務，這些都是一旦中斷便無法補救的醫療服務。預算一旦卡關，受影響的將包括疫苗與藥品的採購、整體醫療資訊的建置、醫療人力的留任以及韌性醫療體系的運作。

針對目前以「部分先行動支」取代完整預算通過的做法，陳相國坦言，實務上醫療體系仍無法安心執行，因為醫院不敢簽約、地方政府不敢推動、醫療計畫無法長期規劃，最終風險仍由病人承擔。

▲民進黨團「施捨兩趴凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳世岳指出，口腔健康是全民健康的第一道防線，與心血管疾病、失智症及糖尿病等慢性病高度相關。目前政府推動的偏鄉醫療與高齡照護政策正處於關鍵階段，若預算因政治僵局中斷，受害最深的將是偏鄉民眾、高齡長者與弱勢族群。

▲民進黨團「施捨兩趴凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

林月琴批評，不要把國家、預算當成自助餐來點，不能喜歡的才審，不喜歡的就卡住。在野黨僅挑出38項、約718億元的預算先行動支，這是在民進黨團多次召開記者會強調生育補助、彈性育嬰假及公托重要性後的結果，但其他未被提及的項目卻全數「被丟包」。林月琴特別點出氣象防災預算，中央氣象署編列「風險數位治理與跨域應用創新計畫」共3億多元，是為了提升預警準確度、保障生命財產的前端投資。

▲立委林月琴出席民進黨團「施捨兩趴凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

張雅琳形容，藍白審查預算是「老牛拖車」，打一下、動一下。經濟部在115年度有148億預算未獲通過，這將直接影響先進半導體、新興通訊技術的進程，以及吸引國際大廠來台設立研發中心。

量子電腦主機建置的預算2億也被卡關

張雅琳指出，AI算力的購買預算也未被藍白挑出，量子電腦主機建置的預算2億也被卡關，這將拖垮台灣在科技領域的競爭力。在文化與觀光經濟方面，交通部原規劃辦理國際演唱會的預算，儘管已與國際巨星接觸，但因預算未被納入而受阻，影響追星族權益與演唱會經濟。

針對交通建設，鍾佳濱和范雲也進行盤點，鍾佳濱指出，交通不受影響預算達248億，除了桃園之外，還包括花東地區的電氣化、嘉義市區的高架化、台南市區的鐵路地下化，還有嘉義縣的高架化延伸，加上經濟部148億預算，合計近400億元的重要性不亞於在野黨放行的718億。

范雲進一步細數受阻的交通建設預算，桃園鐵路地下化中央編列120億元，其中新興增加數達54億元，近半數無法動用；花東地區鐵路雙軌電氣化編列84億元，增加數為28億元，新興額度約三分之一完全無法動用；嘉義市鐵路高架化總數40億元，增加數20億元，高達50%無法動用；台南市鐵路地下化21億元預算全部為增加數木，百分之百無法動用。

在外交方面，范雲強調，外交部今年提出的415億預算中，有109億屬於新興或新增計畫，包括榮邦計畫八大旗艦方案、全球經貿合作拓展及國際組織參與等。在野黨擋下四分之一的外交預算，阻礙了外交部推動經貿外交與老舊館舍改建。

▲立委鍾佳濱召開民進黨團「施捨兩趴凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

花東雙軌電氣化有28億元無法動支

在國防安全方面，鍾佳濱指出，去年中共繞台軍演，增加國軍負荷，包括裝備維保、彈藥籌補都需要更多支持，「單單是這一項，國防部就增加了725億」，難道中共圍台軍演，他們要花錢，我們不用嗎？戰鬥機不用燃油嗎？這些如果不給，怎麼保衛國家安全？此外，受影響的還包括因應災害的第二預備金170億元。

陳培瑜重砲抨擊國民黨團總召傅崐萁，指出花東雙軌電氣化有28億元無法動支，是「傅崐萁、羅智強、黃國昌不給錢」，並批評藍白「擺爛沒有下限」，只有在民進黨警告缺什麼時才願意給什麼，其餘預算則不審、不付委。

最後，鍾佳濱總結，今年度中央政府總預算規模為3兆1350億，在野黨現在只願意放行718億，擋下了98%的預算，這些都是人民需要的，呼籲在野黨不要在周五院會只放行、施捨2%，卻忘了人民還在苦苦等候那另外的98%。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

總預算卡關衝擊AI、醫療與交通　醫界坦言：缺乏完整預算醫院不敢簽約

總預算民進黨團鍾佳濱陳培瑜張雅琳范雲林月琴

