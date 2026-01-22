黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做





▲立委陳培瑜(右起)在律師黃帝穎陪同下告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前出席立法院外交國防委員會後，一度將1.25兆軍購機密資料攜出場，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜懷疑實際時間長達1分15秒，今（22日）告發涉違《國家機密保護法》與《刑法》。對此，媒體人陳揮文表示，如果真的去翻拍或者把機密內容寫在民眾黨的版本，黃國昌就是大笨蛋，但怎麼可能？綠營去罵黃國昌洩密，這有什麼好洩密的？請綠營的朋友不要沒事找事做。

陳揮文於節目《新聞大白話》表示，綠營一直在吵黃國昌帶資料的事情，黃國昌如果真的去翻拍或者把機密內容寫在民眾黨的版本，那黃國昌就是個大笨蛋，但他怎麼可能？沒有必要去做這樣的事情，民眾黨都要提版本去應對這個特別預算了。

陳揮文表示，軍購特別條例在蔡英文當總統的時候是可以公開的，為什麼賴清德不能公開？自己必須講王定宇開的機密會議，不認為有什麼必要弄成機密會議，因為到最後這些特別條例跟預算都必須公開、送到藍委手上，在機密什麼？這有什麼好大不了的？

陳揮文直言，綠營去罵黃國昌洩密，這有什麼好洩密的？那些東西都是一些品項、項目、數字而已，這不是什麼洩密的問題，請綠營的朋友不要沒事找事做。

▼陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／陳揮文）