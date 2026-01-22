金門高職校運會學生搞怪　套垃圾袋避寒創意進場

▲金門高職校運會，學生搞怪套垃圾袋避寒創意進場。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

國立金門農工第38屆校運會昨（21）日上午於校內田徑場登場，冷氣團來襲、氣溫明顯下降，學生進場時以垃圾袋擋風禦寒，仍熱情參與各項競賽，展現滿滿青春活力與團隊精神。

國立金門農工第38屆校運會昨日上午8時30分於校內田徑場盛大開幕，由校長吳志衍主持，多位貴賓到場觀禮。適逢冷氣團影響，早晨氣溫偏低、寒風陣陣，部分學生在創意進場時套著垃圾袋擋風避寒，成為另類畫面，也展現學子不畏低溫、全力投入的精神。

開幕典禮由各班級的創意進場揭開序幕，校方鼓勵學生發揮創作巧思，各班以自製道具、特色服裝與整齊口號輪番登場，從商經科到居家生活科，而其中以資訊三學生套著垃圾袋進場最為引人注目，學生們活潑自信的演出，讓寒意中的操場依舊洋溢青春氣息。

校長吳志衍表示，學校藉由校運會推廣運動風氣，更重要的是培養學生團隊合作與互助精神。他指出，運動競技不只是比拚速度與力量，更是學習面對挑戰、為共同目標努力的最佳機會。

本屆賽事內容多元，除田徑項目外，另規劃「陸上龍舟」、「圓圓滿滿」、「無敵風火輪」、「同舟共渡」及「10人11腳」等趣味競賽，強調團隊默契。今年也首度引進國際級「HYROX挑戰賽」，結合多項高強度訓練，展現學校體育發展新亮點。賽會高潮將於今（22）日下午登場的科際大隊接力，校方也邀請民眾到場為學子加油。