地方 地方焦點

產地到包裝全面把關！花蓮管控文旦柚品質　銷售旺季提前部署

▲▼課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動文旦柚產銷完整輔導措施，協助農友從生產端到包裝端建立標準化作業流程。輔導內容涵蓋栽培期間肥培管理、田間病蟲害防治，以及產季前辦理「文旦柚外銷包裝場作業評鑑」，透過制度化、專業化的認證與評鑑機制，全面檢視集貨包裝場作業流程與品質管理，為即將到來的銷售旺季做好準備。

▲▼課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，面對外銷市場對農產品品質、安全與可追溯性要求日益提升，縣府持續協助產業強化包裝場管理與作業標準，建立穩定且具彈性的外銷體系。以外銷中國大陸市場為例，自113年9月起推動文旦柚集貨包裝場整改計畫，迄今已輔導縣內25家集貨包裝場完成相關改善並取得外銷資格，縣府協助業者逐項改善，強化外銷體系基礎，逐步穩定花蓮文旦柚外銷能量。

▲▼課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，為進一步提升文旦柚品質與食安管理，縣府將於今年2月12日（四）辦理「花蓮縣文旦柚集貨包裝場認證課程」，針對農友及相關業者進行專業培訓，課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程等。課程結束後，將接續辦理「文旦柚外銷包裝場作業評鑑」，邀請專家學者實地評估包裝場防疫檢疫、作業流程、品質控管及文件紀錄等執行情形，協助業者於產季前完成全面檢視與必要改善，降低害蟲及農藥殘留風險。

▲▼課程內容包括栽培管理、病蟲害防治、產銷履歷制度及包裝作業流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

文旦柚為花蓮縣重要的大宗農產品，不論內銷或外銷，品質與安全皆為市場信任的核心基礎。花蓮縣政府將持續透過包裝場整改、教育訓練及評鑑制度，強化農友從生產端、集貨端到包裝端的整體管理能力，確保花蓮文旦柚在不同市場環境下，皆能維持品質一致與穩定供應，進一步提升花蓮農產品的整體競爭力與品牌形象。

更多資訊請至花蓮縣政府官網查詢：
https://reurl.cc/NNmVDm
https://reurl.cc/6b3re5

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

產地到包裝把關文旦柚品質管理銷售旺季部署

