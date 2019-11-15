國民黨不分區換不掉吳斯懷　理由竟扯出「軍中倫理」

圖文／鏡週刊

國民黨不分區立委名單出爐後引發各界反彈，「親中派」大將八百壯士中華協會理事長吳斯懷，一度被點名可能中箭落馬，但最後卻不動如山續留安全名單，本刊調查，提名小組一度考慮由黃復興黨部推薦的上將季麟連代替吳，但撤換前最後一刻，發現季遭停權中，資格不符，另一替代人選也因退役官階不如吳，撤換方案才會胎死復中。

藍營人士透露，昨天傳出吳斯懷將被撤換後，藍營軍系隨即傳出大反彈，黨中央也掌握有軍系代表揚言串連拒投，提名小組透過黃復興黨部主委金恩慶進行了解並紓通，保證一定會有軍系代表在安全名單中。

本刊調查，吳斯懷在不分區名單是以「國防軍事」背景接受推薦，依慣例都是由國民黨黃復興黨部負責提送推薦書，知情人士說，在黃復興原始推薦的名單中，除了吳斯懷（中將），還有季麟連（上將）及丁北辰（少將）2名退役將領，原本考慮的方案是基於倫理及年齡平衡，由吳斯懷出任，但吳的名單曝光後卻有排山倒海的「紅統」爭議，提名小組與黃復興高層溝通後，決定基於倫理，由季麟連取代，但名單昨晚在審核時，黨中央才發現，季因故遭到停權，如果最後出線，資格恐怕會有爭議，在吳斯懷表態無意退出之下，「基於軍中倫理，也不能以少將（丁北辰）換掉中將（吳斯懷），才會繞了一圈，送出去的名單還是吳。」知情人士透露。

為平息外界質疑聲浪，國民黨中央今天加開中常會，研商「如何贏得2020總統勝選及國會過半」，藍營人士透露，對照黨中央處理邱毅移除名單的過程，除了先照會推薦邱的的連戰系統，黨務高層也跟邱溝通，取得邱的諒解後，由邱在臉書在臉書自行貼文表態，願自動退出不分區名單，換上的前陸委會副主委張顯耀，排序挪到17名。

處理邱毅的過程很順利，讓黨中央卸除壓力，也讓邱有下台階，但對照邱移出名單的模式，藍營人士說，「黃復興就是鐵板一塊。」除了要兼顧名單排序順位，還要兼顧軍中倫理問題，明顯棘手的多。



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