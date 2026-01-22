　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰喊辯論總預算　國民黨團應戰：鄭麗文也願與賴清德國是辯論

▲▼ 國民黨團召開「直球對決! 三場電視辯論 全民裁判!」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「直球對決! 三場電視辯論 全民裁判!」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰21日針對115年度中央政府總預算，立法院仍未排入審查，要求與在野黨「公開辯論」。國民黨團今（22日）召開記者會，公開呼應、回應行政院長卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖。國民黨團並進一步點名，國民黨主席鄭麗文也願意和總統賴清德進行國事辯論，但尊重賴清德的意願，不會主動遞出辯論戰書。

國民黨團上午召開記者會表示，接受卓榮泰辯論邀約，並提出「國民黨團三長對行政院三長」形式，規劃三場電視辯論，包含總召傅崐萁對卓榮泰、書記長羅智強對副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對秘書長張惇涵，盼行政院儘速派員對接幕僚作業。黨團也呼籲，總統賴清德應比照過往「雙英辯論」慣例，正面回應在野黨訴求。

書記長羅智強指出，卓榮泰先高調喊辯論，隨後又改口僅願在國會場合，態度反覆。他直言，施政總質詢本就是既有機制，若真要公開辯論，就不該臨陣退縮。羅智強也將焦點指向賴清德，質疑總統未出席國會彈劾說明會，卻由行政院長站上第一線，形同「當先鋒、替洗臉」。

羅智強並回顧過去國政重大歧見，多由總統與在野黨主席辯論，直言鄭麗文願意與賴清德進行國事辯論，但尊重總統意願，不會主動遞戰書；惟希望不要再出現「總統沒出席、院長代打」的政治畫面。

副書記長許宇甄則表示，國民黨團對辯論邀約「從容接球」，認為卓榮泰拋出辯論，反而暴露行政院在總預算違法漏編上的心虛，企圖轉移焦點。她指出，軍人加薪及退休警消所得替代率調整，預算規模約350億元，僅占總預算約1%，依法就該編列，行政院卻遲未補正，才是預算無法付委的關鍵。

許宇甄也質疑，賴清德至今未面對彈劾說明，是否不願接受民意監督，並直指卓榮泰在辯論形式上「急轉彎」，不該像市場買菜般挑三揀四。她強調，國民黨團隨時準備好在電視辯論中，向全民說清楚預算爭議，並喊話賴清德「解鈴還須繫鈴人」，應親自面對民意檢驗。

國民黨團最後表示，三長對三長辯論可視為總統與在野黨主席國是辯論的暖身，呼籲行政院儘速回應協商，讓爭議回到公開、理性檢驗的軌道。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

卓榮泰辯論總預算國民黨團鄭麗文賴清德

