分析2026新北市長選情　郭正亮：蘇巧慧真的不強

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

TVBS近日公布新北市長最新民調，藍白合推派台北市副市長李四川，則李四川47%，領先綠委蘇巧慧15個百分點，李四川僅在20-29歲年齡層落後。對此，前立委郭正亮21日表示，這個關鍵是民眾黨，如果藍白成功整合，李四川立刻超過蘇巧慧。他也直言，蘇巧慧真的不強，民進黨新北市長候選人，從來沒有考慮過蘇，論群眾造勢能力、募款能力，蘇系吳秉叡、張宏陸都超過蘇巧慧。

郭正亮在節目《綠也掀桌》分析「新北市長最新民調，李四川唯一落後的是在20-29歲族群」，他表示，這個關鍵是民眾黨，如果藍白成功整合，黃國昌替李四川站台，李四川立刻超過蘇巧慧。

郭正亮表示，蘇巧慧真的不強，民進黨在新北市的市長候選人，從來沒有考慮過蘇巧慧，一開始在蔡英文時代，考慮的是前綠委羅致政，結果出事，蘇系裡面，考慮的是綠委吳秉叡、張宏陸，也不是蘇巧慧。到了賴清德，本來大家還在想民進黨前秘書長林右昌參選，也沒有想到蘇巧慧，沒有人認為會當選。

主持人也詢問「這次民進黨輸了，下次還會是蘇巧慧」？郭正亮直言，因為蘇系有蘇巧慧爸爸蘇貞昌的威望在那邊，吳秉叡、張宏陸敢說要選嗎？坦白講這幾個人自己都認識，論群眾造勢能力、募款能力，吳秉叡、張宏陸都超過蘇巧慧。

郭正亮說，蘇巧慧都是做文藝、教育、社會福利類型，可是要當市長，坦白講建設、經濟、治安這些力量就蠻重要的，張宏陸當過板橋市長、吳秉叡是法官出身，政治上這叫硬議題，蘇巧慧專業則是軟議題，人家就會覺得不夠。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

▼郭正亮。（圖／記者李毓康攝）