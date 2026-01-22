全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

▲全聯公布馬年福袋，將抽2台名車，中獎率比去年高出1.6倍。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

農曆新年許多人喜歡買福袋試手氣，全聯今（22）日揭曉「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬，今年福袋合作美國戶外品牌「 POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個，結構較往年單純，但大獎中獎率提高1.6倍，總獎項數量共700個。

▲全聯公布馬年福袋獎項，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬（圖／記者林育綾攝）

●全聯福袋大獎

全聯表示，今年主打福袋稀缺性，為了提高福袋中獎機率，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約 367萬，以及「Mercedes-Benz GLA 180 摘星版」黑色，市價約190萬。





▲全聯馬年福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」，推出3款規格。（圖／記者林育綾攝）



●福袋規格

今年福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」，推出2款福袋、1款福箱，共3種：

1.「POLER 經典保溫保冷袋組」福袋：售價600元，限量30,000個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：包含迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（口味隨機）、KIRIN 麒麟生茶焙茶、海尼根0.0零酒精、每朝EX 黑咖啡、烹鮮鮮調味料、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾、益富益力壯乳清蛋白高鈣配方隨手包，並加碼「新春大禮包」，內含宜蘭傳藝園區入園券等多項合作優惠，市價約2,976元。

▼「POLER 經典保溫保冷袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

2.「POLER 休閒多用擴充袋組」福袋：售價600元，同樣限量30,000 個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：與經典保溫保冷袋組相同，包含多款飲品、零食、民生用品與新春大禮包，整體市價約 3,376元，主打袋款設計不同，適合外出、返鄉、日常使用。

▼「POLER 休閒多用擴充袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

3.「POLER 4 吋摺疊推車組」福箱：售價900元，限量10,000個，每箱含2組抽獎序號。

內容物：4吋摺疊手推車、2個隨身手包摺疊椅，結構穩固、收納便利，適合戶外露營、家庭聚會、搬運物品，或年節返鄉大量採買使用。推車與摺疊椅皆採可收折設計，不占空間，使用情境多元，其中「隨身手包摺疊椅」因方便攜帶，被不少消費者視為「排隊神器」。整體市價約5,630元，為馬年福袋系列中機能度最高的款式。

▼其中「隨身手包摺疊椅」方便攜帶，被譽為「排隊神器」。（圖／記者林育綾攝）

●滿額送發財金

為了讓消費者在大年初一迎來好運氣，全聯特別加碼製作新春到店好禮，凡於初一當天於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」1份。

此次發財金以福利熊與大全熊為主視覺設計，搭配象徵吉祥好運的紅包造型與10元發財金，讓消費者在新年開春討個好彩頭、財氣滿滿。全聯每店限量100份，大全聯每店限量200份，送完為止。

▼全聯馬年將於2月17日大年初一上午9點開賣。（圖／記者林育綾攝）

●福袋每店約限量55份

全聯行銷協理劉鴻徵提到，全聯不將福袋視為營利商品，而是讓消費者有好彩頭，早期全聯福袋數量有限，一下就賣完，後來試著增加數量、延長販售時間，但今年仍想回歸創造稀有性，並提高中獎率，也沒有在小時達加碼，預計初一當天在門市就能賣完。

劉鴻徵透露，每間店約55個左右的福袋、福箱，由各門市提出需求配置，可以說「今年如果沒早起，可能就搶不到」。抽獎序號總數8萬組，是去年的23%，而大獎的中獎率是去年1.6倍，其他獎項也有700個，是通路裡中獎率最高。

▲「福利熊生肖偶袋」馬年款，改為單獨直購販售，每個120元。（圖／記者林育綾攝）

●福利熊生肖偶改單售

此外，過往深受粉絲喜愛、每年都引發收藏熱潮的「福利熊生肖偶袋」，今年特別改為單獨販售「馬年限定款偶袋」限量8000隻，每個120元，初步每間店約販售2個，之後視情況讓各店預訂。

★家樂福2026馬年福袋

家樂福宣布「2026 限量馬年福袋」將於大年初一2月17日（星期二）上午10點，在全台家樂福量販與超市同步開賣。福袋每袋售價198元，全台限量1.5萬個，內容物為多款熱銷食品，總價值近500元，每袋附贈1張刮刮卡，為新春增添試手氣的樂趣。

▲家樂福「2026馬年福袋」198元，抽88萬金條。（圖／業者提供）

家樂福表示，今年刮刮卡設計主打「張張有獎」，不會刮到「銘謝惠顧」，希望讓消費者在新年一開始就有好兆頭。刮刮卡獎項總價值超過230萬元，共規劃7項大獎，其中最大獎首度送出具保值與增值概念的 「88萬馬年金條」，將由 1位幸運得主獲得。

家樂福福袋獎項：

頭獎：88萬馬年金條（1名）。

貳獎：ed hardy 行李箱（價值6,888元），共5個。

參獎：ed hardy 保溫杯（價值1,399元），共10個。

肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5,320元），共3支。

伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1,090元），共5個。

陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12,320元），共1組。

七獎：花園系列小香禮盒（價值4,200元），共1組。

此外，還有兩款即時獎項，包含「Inlove Café 美式咖啡」7,000名，以及「家樂福20元購物金」7,000名，讓消費者購買福袋後即可立即兌獎，為馬年新春帶來「馬上有獎」的好運氣。