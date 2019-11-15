快訊／連戰推薦2位不分區人選曝光　結果連34名都排不上

▲簡榮宗、許毓仁。（合成圖／資料照）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

國民黨15日召開臨時中常會，調整不分區立委名單。其中，「馬系」前總統府發言人陳以信和過去被視為「連系」中常委李德維名次大躍進，雙雙進入前12名的安全名單。近連戰人士澄清，此次不分區推薦人選為國民黨立委許毓仁和「台灣創新法律協會」創會理事長簡榮宗，李德維非連戰這次所推薦的人選。

對於連戰推薦的兩位不分區人選通通沒有擠進34人名單，國民黨榮譽主席連戰之子、連勝文稍早也在臉書表示，「國民黨不分區立委，青年新創代表，我們支持50歳以下簡榮宗律師以及許毓仁委員！」

國民黨中常會通過核備34個不分區立委提名名單後，引發黨內外一片罵聲。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，前立委邱毅會前宣布退出不分區，立委曾銘宗改列第1，吳敦義排序從第10再往後退到第14，並新加入前陸委會副主委張顯耀列第17名。

此外，原本排名第10，被往後挪到第16名的前總統府發言人陳以信，最後重排在第10名；而過去被視為「連系」人馬、原排名第18的中常委李德維，則改列為第12名；親中立場的前立委邱毅直接被刪除。

媒體詢問馬系、連系都有子弟兵進入安全名單，是否有何種考量？吳敦義強調，「我沒有考慮過什麼馬系跟連系，我也沒有吳系啊！」他說，所有的人通通都不是我直系的人，我只要大公無私就好，不管什麼馬系、連系等什麼系，「在我心目中，只有中華民國派，沒有任何系。」

另一方面，名單中爭議較大的退將吳斯懷因曾赴北京參加國父孫中山150歲誕辰引發爭議，原先傳出可能被踢除，但最新名單仍續留第四名。吳敦義則解釋，因為吳斯懷出席的是紀念國父孫中山150歲誕辰，「我覺得他們的目的是很端正的，並沒有在大陸方面有失國體，或者對國家不忠。」

▼李德維、謝龍介、陳以信。（合成圖／ETtoday資料照）

國民黨不分區立委名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►不分區名次改排14 吳敦義：這2年多我是最窮最苦的黨主席

►馬系、連系人馬擠進前12安全名單 挺韓的謝龍介移至第15名



►白白胖胖也是一種美