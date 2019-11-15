蔡英文高雄競總將成立　管碧玲賣關子「將有歷史性畫面」

▲蔡英文高雄競選總部將在16日正式成立。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

小英高雄市競選總部將在16日成立，由前副市長許立明擔任總幹事，15日會前記者會以「忍很久了」昭告全國，宣示「從哪裡跌倒從哪裡站起來」，不過在「蔡賴配」相關議題上，所有競總幹部仍絕口不提，僅說「這部分只有總統能回答」，管碧玲則語帶神秘「會有歷史畫面」。

▲總幹事許立明表示「高雄人忍很久了」。（圖／記者洪正達攝）

許立明說，草包可以被原諒、貪婪無法被接受，高雄人對於韓國瑜的感觸，不只是鬱卒，更多的是覺醒，盼高雄人將這股化成行動與力量，光復高雄、守護台灣，讓民主價值能夠深耕，找回高雄人的光榮感和驕傲感。

擔任競總主委的管碧玲表示，高雄是小英全國首個成立的縣市競總，代表扮演著領頭羊的角色，有力拼2020台灣要贏的責任，管碧玲強調，台灣2018年在假訊息充斥的新政治恐怖主義中遭受影響，但幸好是去年、而非明年，去年的經驗也讓台灣產生了免疫力，雖然讓許多人感到自責，要大家將生氣與憤怒的情緒轉化為力量，管碧玲也透露，明天高雄市競總成立將會留下歷史性經典畫面，邀請高雄市民見證並集結一心，11月16日起，共同力拼「光復高雄、台灣要贏」。

▲管碧玲表示，16日會有歷史畫面呈現。（圖／記者洪正達攝）



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