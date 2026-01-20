阿蘇直升機失聯！手機曾發布「強烈撞擊通報」　2台灣人年齡曝光

▲阿蘇火山發生觀光直升機失聯事件。（資料照／記者周湘芸攝）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有1名日籍機師及2名台灣籍遊客。當局證實，失聯乘客的智慧型手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，目前日本航空自衛隊已緊急出動救難機，展開搜救行動。

直升機失聯時間軸（日本時間）

11:04AM

消防單位接獲直升機乘客的智慧型手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，但回撥時已無法接通。

11:50AM

位於阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」報警表示，旗下一架私營觀光直升機逾時未歸。

12:29PM

日本航空自衛隊接獲災害派遣請求，蘆屋救援隊和新田原救援隊的U-125和UH-60直升機展開空中搜救行動。

機上人員年齡曝光 當日直飛第三趟

機上2名台灣遊客分別為41歲男性及36歲女性，飛行員則是一名64歲日籍男性。

失聯直升機執行觀光旅遊行程，固定往返於草千里與阿蘇中岳火口，航程約10分鐘，失蹤時正在執行今日第3趟飛行，都是由同一名飛行員執飛。

<br>

直升機有求援 搜救難度高

運營代理商Jet Heli Service證實，失聯直升機當時有發出緊急求救信號。目前搜救作業主要集中在阿蘇中岳火山口附近，但現場因火山氣體及濃霧影響，能見度極差，搜救難度大增。

截至目前，警消、縣府防災直升機及航空自衛隊仍持續在火山口周邊搜索，但機體下落不明。

快訊／熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！ 機上載2台灣乘客