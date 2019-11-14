沈富雄：社民創黨主席排入民進黨　不分區制到台灣成怪胎

▲范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020立委選舉將至，各政黨陸續提出不分區立委名單。前民進黨立委沈富雄14日透過臉書表示，不分區國會議員為內閣制國家所特有，在總統制國家極罕見，在台灣則成為怪胎，「最好笑的是社民黨的創黨主席范雲竟棄社民黨而排入民進黨的安全名單」。

沈富雄表示，不分區國會議員須嚴守黨紀，不許跑票，違者黨紀處分，情節嚴重者甚至開除黨籍，殊不知總統制國家的總統，其最大的能耐就是能得到國會Both sides of the aisle（中央通道的兩側）的支持，詹森總統是其中翹楚，我們這幾個近總統制的國家卻動輒得祭出黨紀，造成嚴重朝野對立。

沈富雄指出，國會是代議士民主的最高民意機關，「我們的34席不分區占全部113席的30％，他們的民意基礎卻是新潮流、正國會、蘇系、海派、連系、馬系、吳系、郝系…甚至是救國團主任的夫人、前立委的夫人…等等不一而足」。

沈富雄提到，除了上述各種假民意之外，當前最猛的操盤者，「在國民黨為吳主席，他一心一意剷除異己，為下任立法院長鋪路。在民進黨則為蔡英文，她毫不羞愧地從她一手核可的不分區委員中挑立法院長，現任是蘇嘉全，下任是游錫堃，國會議長由總統欽定，真是駭人聽聞！」

沈富雄認為，無不分區制度就沒有小黨生存的空間，有人甚至還主張增加名額，這是很大的謬論，小黨是制衡大黨的關鍵少數是內閣制國家的特色，但在總統制國家，小黨或淪為朝小野大亂政的幫凶，或依附總統的執政黨成為附庸。

沈富雄直言，時力的洪慈庸、林昶佐棄時力而得到民進黨的禮讓，最好笑的是社民黨的創黨主席范雲竟棄社民黨而排入民進黨的安全名單，「橘逾淮而為枳，不分區制到台灣就成為怪胎了」。

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