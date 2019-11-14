王金平撿到槍！狠批國民黨不分區「竹篙湊菜刀」

▲王金平對國民黨不分區名單感到疑惑。（圖／翻攝王金平臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨不分區名單出爐後引發藍營基層不滿，除了部分人選被認為不適當外，吳敦義自排第10名也引起諸多質疑。對此，前立法院長王金平14日表示，這名單跟初選一樣奇奇怪怪，「竹篙湊菜刀（指胡亂拼湊）」。

對於國民黨不分區名單，王金平14日透過臉書表示，「金平問號？？？這名單跟初選一樣奇奇怪怪，竹篙湊菜刀，聽說我今天撿到槍」還附上一張「金平問號」的圖，網友紛紛認同表示，「真的很奇怪，大家都問號」、「推奇奇怪怪」、「真的很瞎，不管哪個族群看都能傻眼的詭異名單」

不過，吳敦義已決定在15日下午兩點召開臨時中常會再度討論不分區立委名單。他下午受訪表示，會將自己的順序往下調整。據黨內人士透露，可能會排到第14、15名。

吳敦義說，上一回是中常會決定，所以要改變順序也要經過中常會討論，「再往下調整」反正明天就知道了。他會後受訪補充，在近期中常會「把所有狀況更有系統的決定。」

據黨內人士表示，吳敦義不排除調整不分區名單中自己的排序，是因為這兩天黨內對不分區名單的反彈極大。

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