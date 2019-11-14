張善政質疑蔡英文國艦國造　林鶴明：韓國瑜要推翻？打嘴砲不如去造船

▲總統府前發言人林鶴明。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統參選人張善政14日談及蔡英文政府力推的國艦國造議題，質疑是拿國外設計圖打造船殼。對此，總統府前發言人林鶴明下午反問，「你的國艦國造計畫長什麼樣子，有準備打造船殼了嗎？還是還在打嘴砲？」

張善政表示，當然會需要潛艦，這件事無庸置疑，但蔡英文在呼嚨國民，國艦國造重點在國造，「我問你，台灣有沒有設計潛水艇的能力，抱歉沒有，是跟國外買設計圖，照設計圖打造船殼，潛水艇那些重要系統，如聲納等東西，台灣有沒有能力製造，抱歉沒有」。

張善政說，蔡英文應該把自製率講出來有多少，講出來多少以後，再來回答是不是國艦國造，「如果打造一個船殼叫國艦國造，把民眾的智慧看得太低了」。

對此，林鶴明下午表示，喜歡污名化蔡英文的前韓國瑜國政顧問團召集人、現任國民黨副總統參選人張善政先生，今天又想污名化蔡英文總統的國艦國造計畫。

林鶴明說，張善政先生與其質疑蔡英文國艦國造的比例有多少，「那我也想問你的國艦國造計畫長什麼樣子？張善政先生有準備打造船殼了嘛？還是還在打嘴砲？」

林鶴明反問張善政，要不要給大家看看他的國艦政策長什麼樣子，不要只會想要扭曲蔡英文的執政成果，用來確保你副總統提名的護身符，這一點實在很沒有意思，既不科學也不專業。

林鶴明說，如果國艦國造計畫是零，有什麼立場去質疑已經在執行的計畫，甚至連台船工會都站出來肯定，「難道你對於中華民國的國防產業政策的了解，比第一線造船弟兄還不如？」

林鶴明強調，台灣在高度規模的國防需求下，同步啟動有系統的國防產業發展，在國際上被肯定是近年來最有企圖新的作法，也得到許多肯定，「請張善政先生公開講清楚，你支持或者反對現在的國艦國造計畫？請問韓國瑜先生的國防政策，是否要推翻國艦國造的計畫？與其打嘴砲，不如去造船」。

▼國民黨副總統參選人張善政。（圖／記者徐斌慎攝）

