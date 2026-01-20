　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義縣警察局長交接典禮　古瑞麟就職全力備戰台灣燈會

▲▼ 縣長翁章梁主持交接典禮 古瑞麟接任警察局長 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲縣長翁章梁主持交接典禮 ，古瑞麟(圖右)接任警察局長 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局於今（20）日上午9時舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員張樹德監交，各界民意代表、社會賢達出席，場面簡單隆重。

典禮中翁縣長表示李局長在本縣服務1年半以來，在他的領導及各位同仁戮力配合下，警察局獲得全國性工作評比第1名及優等以上名次不計其數，本縣的治安、交通及為民服務態度的表現，更是頗受縣民的肯定。今獲上級器重，榮陞臺北市政府警察局主任秘書，相信以他豐富的工作經驗，一定可以勝任新職，在此祝福他。

▲▼ 縣長翁章梁主持交接典禮 古瑞麟接任警察局長 。（圖／嘉義縣警局提供）

新任古瑞麟局長中央警察大學正科56期，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長及保安警察第二總隊副總隊長等職務，職務歷練相當完整，表現十分優異。新任陳譽仁副局長中央警察大學正科55期畢業，歷任巡官、所長、組員、分隊長、偵查員、警務員、中隊長、警務正、督察員、股長、少年隊隊長、秘書、專員、防治科科長及航空警察局分局長等職務，學（經）歷豐富，歡迎2位加入嘉義縣這個大家庭。

翁章梁強調「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」是本縣治安的2大主軸，我們要透過強力執法，讓所有不法之徒明白，嘉義警方是不容挑釁的。同時，面對需要幫助的民眾，更要展現同理心，做到剛柔並濟。古局長過去在刑事工作有非常深厚的積澱，深信古局長就任後，能發揮這份專業，帶領團隊強化偵防效能。無論案件大小，都要以最快速度破案，守護人民財產。

▲▼ 縣長翁章梁主持交接典禮 古瑞麟接任警察局長 。（圖／嘉義縣警局提供）

同時必須兼顧同仁的執勤安全與身心健康，落實「治安」、「交通」、「服務」、「風紀」及「團隊合作」等5項工作，建構「勇敢超越，追求更好」的「安心、安定、安全新嘉園」。

另外， 2026台灣燈會時隔8年將在3月再次回到嘉義縣舉辦，本縣秉持著辦喜事心情，各界總動員，為能圓滿順利，希望所有同仁也全力以赴，除了讓國內外各界看到嘉義縣的轉變外，也同時展現嘉義人的熱情與驕傲。

01/18 全台詐欺最新數據

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

2026 台灣燈會將在 3 月 3 日盛大登場，為確保遊客安全，嘉義縣消防局啟動「2026 台灣燈會消防安全維護計畫」，將編組專責消防及義消人力，燈會期間實施安全監控及即時救災整備，打造安全零死角的賞燈環境。

2026台灣燈會萌版小提燈開放領取

2026台灣燈會萌版小提燈開放領取

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

2026台灣燈會輪椅推車聯合捐贈　優化身障與育兒服務

2026台灣燈會輪椅推車聯合捐贈　優化身障與育兒服務

警方攔截假檢警詐騙46萬

警方攔截假檢警詐騙46萬

