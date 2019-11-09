馬英九酸「自我感覺良好」　蔡英文笑回：我們執政成績比他好

記者蔣婕妤／台北報導

前總統馬英九8日晚間酸總統蔡英文是史上「最會自我感覺良好」的總統。對此，蔡英文9日一早受訪時回擊，「怎麼說我們執政成績還是比他好。」

▲蔡英文出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜8日連續出席醫界、公教軍警消挺韓後援會，晚間6時出席台商後援會，國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義都到場力挺韓國瑜。馬英九在致詞時，細數總統蔡英文的經濟、外交、兩岸政策，並笑說蔡英文一直喜歡說台灣現在是經濟以來有史最好，他覺得蔡英文是史上「最會自我感覺良好」的總統。

對於馬英九說法，蔡英文不以為然。她9日一早受訪時回擊，「怎麼說我們執政成績還是比他好。說到自我感覺良好，他執政也常常被批評自我感覺良好，不是嗎？」

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美