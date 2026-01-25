被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

▲隸屬正國會的民進黨前秘書長林右昌出席同派系立委吳琪銘兒子吳昇翰造勢大會。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長人選難產，包括綠委王世堅、吳思瑤和行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等都頻被點名，但意願都不高。民進黨前秘書長林右昌也被點名為可能人選之一。對此，林右昌今（25日）重申，對於2026台北市長選舉，「我個人沒有任何規劃跟打算」。

民進黨台北市長人選至今仍未出爐，行政院副院長鄭麗君在關稅談判後被多次點名，儘管本人多次否認，且在昨晚播出的節目上也說對選舉沒有這樣的想法，但由鄭麗君參選台北的呼聲仍看漲。對於誰能勸進鄭麗君讓她點頭，民進黨立委王世堅今（25日）出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢時受訪表示，「這我不曉得」，只能說就他理解，鄭麗君學養俱佳、才德兼備，「我都覺得她是非常適合的人選」。

王世堅指出，鄭麗君過去歷任的工作都做得非常好、交出亮麗成績單，尤其這次對美談判，當時他看著鄭麗君不眠不休都在針對跟美國談判的各項全身投入，包括農產品及高科技產品間的折衷，「我了解到她實在是很用心，所以我才會一直說鄭麗君是最適合的人選」，當然他不知道鄭麗君同不同意，這就必須由決策當局去跟鄭麗君協商才對。

媒體追問，若鄭麗君不選，最後有可能是行政院長卓榮泰去犧牲打，會認為卓榮泰這陣子被消耗太快？王世堅說，「我現在也不敢推斷他」，因為他對卓榮泰相當的了解，都是20幾年的好朋友。卓榮泰在政治路上提攜非常多好朋友，包括他和徐國勇，都是卓榮泰擔任立委時出來選議員，過程間都有受過卓榮泰的幫助，「我看他好像意願也不強，所以我就不敢說了」。

至於林右昌是否為最佳人選？王世堅表示，自己對林右昌不是很了解，不過林右昌歷練完整，也擔任過內政部長、黨秘書長，還曾代理過黨主席，相信他的政治歷練也非常夠，也不失為一位好人選，但自己還是推薦鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤，他們都非常適任，「我完全沒有任何的意願」。

林右昌同樣出席該活動時則表示，謝謝大家的關心，這陣子他到美國達拉斯、奧斯丁以及鳳凰城，台灣高科技產業的第一線去參訪，也到了以色列，甚至還曾經思考過要到更危險的烏克蘭，就是希望能夠掌握現在國際變動的情勢，為台灣來思考未來。

林右昌說，至於提到2026台北市長選舉，「其實我已經說過很多次，我個人沒有任何規劃跟打算」，也相信民進黨中央、選對會一定會做最完整、全盤的思考，提出最優秀的人選，來對台北市未來發展提出願景，也為台北市民未來期待來承擔，「我想大家稍微給黨中央、選對會一點時間，一定會提出最好的人選」。

若被徵詢或徵召，是否會義不容辭？林右昌說，「這個問題我已經回答很多次了，我個人沒有任何規劃跟打算，謝謝」。