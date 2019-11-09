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2天內公布副手　韓國瑜保證：絕對不會是禿頭！頭髮一定比我多

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記者袁茵、楊蕓／基隆報導

2020總統大選進入倒數階段，韓國瑜在8日播出的節目上表示，副手過兩天才會正式宣布，不過已確定找到搭檔，引起外界關注。對此，韓國瑜9日再補充，副手名單大概已經確定，選的也是熱愛中華民國、有責任感的人，而且因為總統參選人是個禿頭，所以副手「絕對不會再是個禿頭！」

國民黨總統參選人韓國瑜9日進行基隆市傾聽之旅，在中山聖安宮受訪時，針對8日節目上談及過兩天宣布副手名單，他表示，「對，副手名單大概已經確定，我們希望選的副手也是熱愛中華民國、有責任感、對台灣這個土地願意無私奉獻犧牲，還有非常好的國際觀、強大治理能力。」

「所以副手人選很快就會跟大家報告！」韓國瑜表示，過兩天就會知道是誰，「可以保證，因為總統參選人是個禿頭，所以這個副手絕對不會是個禿頭！頭髮一定會比我多！好不好？」

▲▼韓國瑜基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

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